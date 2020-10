Drugi lockdown jest już faktem! „Mateusz Morawiecki próbuje oszukać naród” [WIDEO]

W piątek posłowie Konfederacji zorganizowali specjalną konfederncję prasową, podczas której odnieśli się do kolejnych obostrzeń w tzw. walce z koronawirusem wprowadzonych przez rząd. – To jest pełzający lockdown. Codziennie wprowadzane są nowe obostrzenia – zaczął Jakub Kulesza.

Dalej zwrócił uwagę, jak poprzez manipulacje Mateusz Morawiecki i jego ludzie krok po kroku zamykają kraj. – Niedługo cała Polska będzie czerwona. To próba oszukania narodu, że pan premier nie wprowadza drugiego lockdownu. Drugi lockdown jest już faktem – zaznaczył Kulesza.

Zauważył też, że od wiosny rząd nie zrobił nic, żeby przygotować się do jesiennej fali zachorowań. – Afery z respiratorami, afery z maseczkami, zajmowanie się wyborami prezydenckimi, zajmowanie się rekonstrukcją rządu, własnymi sprawami, pęknięciami w koalicji, wrzucanie nowych tematów jak rzekoma „piątka dla zwierzą” – wyliczał poseł.

– Kolejne obszary życia będą zamykane, bo oni nic więcej w tej sytuacji zrobić nie potrafią – dodał. – Zdecydowanie sprzeciwiamy się drugiemu lockdownowi. Nazywamy rzeczy po imieniu. Lockdown, to lock down – zaznaczył. – Lockdown to lekarstwo gorsze od choroby – zacytował jeszcze wnioski profesorów, epidemiologów m.in trzech najlepszych uczelni na świecie – Harward, Oxford i Stanford.

Z kolei Grzegorz Braun wskazywał na bezprawne działania rządu ws. serwowania kolejnych restrykcji. – Jest brak podstaw prawych, brak podstaw ustawowych, które rząd podejmuje – podkreślił i dodał: „usłyszeliśmy, że dopiero w tych dniach kierowany jest do Sejmu projekt nowej ustawy, która miałaby – cytuję – uściślać kwestię tzw. obostrzeń”.

– Skoro do tej porty ta kwestia nie jest uściślona, to znaczy, że jest brak podstaw prawnych. To są działania nielegalne, a konsekwencje katastrofalne – ocenił. – Widzimy, że upadają polskie interesy, kolejne branże zamierają – wymieniał.

Odniósł się też do czwartkowego rozporządzenia, które nakazuje zamknięcie pływalni i siłowni w całym kraju. – Brak zdrowego rozsądku, ponieważ na basenach w miejscach, gdzie ludzie uprawiają sport z jednej strony gromadzą ludzi z całą pewnością statystycznie najrzadziej zaliczanych się do grup ryzyka pod względem zachorowalności. Higiena z całą pewnością jest tam też postawiona na najwyższym możliwym poziomie jeśli idzie o miejsca publiczne – podkreślił.

Robert Winnicki zaznaczył, że Konfederacja absolutnie nie neguje autentyczności wystąpienia epidemii covid-19. – Nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie kwestionował istnienia koronawirusa, nikt nie będzie kwestionował problemów zdrowotnych z tym związanych. Natomiast odpowiedzialna polityka państwa, to polityka, która bierze pod uwagę rachunek zysków i strat rozumiany jako kwestia zdrowotna. Ile osób przez brak dostępu do usług medycznych po prostu albo umiera przedwcześnie, albo ich stan zdrowia się pogarsza? – pyta poseł.

– Chcemy zaapelować do rządu, żeby nie szedł tą samą drogą co na wiosnę, kiedy zakazano wstępowania do lasów, parków, nie zamykał branży fitness, nie zamykał branży związanych stricte ze zdrowiem Polaków, bo to olbrzymia strata gospodarcza, ale też olbrzymi koszt jeśli chodzi o zdrowie Polaków – dodał.