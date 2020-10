Giertych stracił pamięć? „Znał przekręty Kaczyńskiego tak jak Lepper”

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Hanna Machińska rozmawiała z Romanem Giertychem w szpitalu. Adwokat trafił do niego w czwartek, po wejściu CBA do jego domu i kancelarii.

Mecenas Giertych powiedział, że znalazł się w łazience w mieszkaniu razem z agentem i następnie, cytuję: 'on coś zrobił, straciłem przytomność i nie wiem, co się dalej stało' – mówiła w rozmowie z @tvn24 Hanna Machińska, zastępca RPO. https://t.co/a7tItXjphN

Giertych stracił przytomność w łazience, gdzie znajdywał się z agentem CBA. – On coś zrobił, straciłem przytomność i nie wiem, co się dalej stało – powiedział Giertych zastępczyni RPO.

– Dostałam zezwolenie prokuratury pierwotnie na rozmowę z panem mecenasem Giertychem w towarzystwie agentów CBA, jednakże upierałam się, że nasz mandat jest taki, że mogę z nim rozmawiać bez obecności osób trzecich. Więc były dwa spotkania – pierwsze spotkanie w obecności CBA – relacjonowała Machińska.

Machińska wskazala, że stan zdrowia adwokata jest bardzo poważny. – Mecenas Giertych wskazał, że nie pamięta mnie, mimo że znaliśmy się z różnych konferencji (…) Kiedy przedstawiłem się i podałam nazwisko, powiedział: bardzo panią przepraszam, ale nie pamiętam. I za chwilę zapadł w taki półsen – relacjonowała zastępczyni RPO.

Według niej Giertych potrzebuje hospitalizacji. Z kolei mec. Jacek Dubois wskazał, że prokurator weszła do szpitala, gdzie leżał Giertych i odczytała mu zarzuty, gdy adwokat nie był przytomny – podłączony do aparatury medycznej spał.

Odbyło się przesłuchanie Romana Gierycha podejrzany w tym czasie jak informuje jego obrońca był nieświadomy. Prokurator odczytała zarzut podejrzanemu on wtedy podłączony do aparatury medycznej spał. Zapewne prawo do obrony zostało zrealizowane bo bronił się we śnie. Miłego dnia

— Jacek Dubois (@JacekDubois) October 16, 2020