SONDAŻ: Konfederacja rośnie w siłę. Ponad pięć razy więcej posłów niż obecnie

Konfederacja cały czas rośnie w siłę. Według ostatniego sondaż przeprowadzonego przez Social Changes dla portalu wpolityce.pl, świadczy o gigantycznym skoku ilości mandatów jedynej prawicowej partii w Sejmie RP. Cały czas traci PiS, a zyskuje Lewica, którą – jak podkreślił Krzysztof Bosak, trzeba prześcignąć.

Jak dowodzi badanie pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl, w ostatnim czasie PiS straciło na poparciu, zyskują natomiast KO, Lewica i Konfederacja.

Zjednoczona Prawica zdecydowania oddaliła się od granicy samodzielnych rządów, odnotowując wynik 36 proc. poparcia, co oznacza spadek o 2 proc. Rekordowy wynik osiągnęła za to Konfederacja, którą popiera już 12 proc. wyborców. Z 27 procentami zakończyła badanie Koalicja Obywatelska (+3 proc.), Lewica z 14, a PLS+Kukiz’15 z 5 (+1).

Takie poparcie w praktyce oznacza wpuszczenie do ław sejmowych, aż 50 posłów z ramienia Konfederacji! To prawie pięć razy więcej niż teraz, w tym momencie jedyne prawicowe ugrupowanie ma 11 swoich przedstawicieli.

PiS/ZP z najniższym wynikiem mandatowym symulacji od 26 maja i sondażu Pollster.

KONF z najwyższym wynikiem mandatowym symulacji od 22 maja i sondażu Kantar. — Maciej Onasz (@onasz) October 15, 2020

Te wyniki to duży powód do dumy i zadowalania, ale lider Konfederacji Krzysztof Bosak już obrał kolejny cel. „Konfederacja ma szanse w najbliższych wyborach parlamentarnych aż pięciokrotnie powiększyć liczebność swojej reprezentacji w Sejmie. Następny cel do osiągnięcia: prześcignąć Lewicę!” – napisał na Twitterze.

Konfederacja ma szanse w najbliższych wyborach parlamentarnych aż pięciokrotnie powiększyć liczebność swojej reprezentacji w Sejmie. Następny cel do osiągnięcia: prześcignąć Lewicę! https://t.co/1AsBMug3Z4 — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) October 16, 2020

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1083 osób w dniach od 9 do 12 października 2020 roku.