Sośnierz: Gdyby nienarodzone dzieci miały futra, to Kaczyński by się zlitował

Dobromir Sośnierz, przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji, skomentował powracającą z Senatu poprawioną wersję „piątki dla zwierząt”.

„Z Senatu wraca „Piątka przeciw rolnikom”. Jest trochę poprawek, ale dla królików nie mam dobrych wiadomości…” – napisał na FB polityk. Posłowi chodzi o wyłączenie królików spod zakazu hodowli na futra.

„Dla królików i dla nienarodzonych dzieci — bo słynna poprawka Konfederacji (bezprawnie wyjęty spod głosowania wniosek mniejszości nr 42) nie została przez Senat podłapana. Ach, gdybyż te dzieci miały futra, może Naczelnik i nad nimi by się zlitował…” – kontynuował dalej poseł.

„Dodam, że sprawę traktuje się na dworze Naczelnika jako najpilniejszą z pilnych. Był nawet pomysł, żeby posiedzenie Sejmu, przyklepujące te nasze Acta Animalia zwołać od razu na jutro. Od dawna powtarzam, że Sejm pracuje w trybie Pogotowia Legislacyjnego dla rządu. Trzeba coś na wczoraj, to zbierzemy się nawet wczoraj” – zdradza kulisy funkcjonowania Izby Niższej polityk.

Sośnierz wie, w jaki sposób można uratować króliki. Trzeba im zmienić – co modne w tym sezonie spod znaku LGBT – tożsamość. Króliki powinny zacząć uważać się za norki – ewentualnie odwrotnie, bo też nie do końca wiadomo co z tymi norkami się stanie.

„Z drugiej strony, likwidacja ferm — to likwidacja samych norek. W tych okolicznościach jedyną szansą na przetrwanie ogromnej populacji norki amerykańskiej w Polsce jest zapuścić długie uszy i zarejestrować jako nowa odmiana królika. Czyli transkrólicyzm. Być może właściciel fermy może złożyć w imieniu swoich podopiecznych oświadczenie, że teraz czują się królikami?” – napisał Konfederata.