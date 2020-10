„The Lancet”: Drugi lockdown niebezpiecznym błędem. Kontrola do czasu szczepionek przeciw COVID

Portal najpopularniejszego medycznego magazynu „The Lancet” pisze o naukowym konsensusie i wzywa do działania w sprawie koronawirusa. Grupa medyków opublikowała swoje propozycje na walkę z koronawirusem.

O naukowym konsensusie możemy mówić chyba jedynie wobec tego, że koronawirus stanowi pewne zagrożenie i należy z nim walczyć. Jednak już do tego jakie zagrożenie stanowi nie ma zgody, a ostatnie badania prof. Ioannidisa opublikowane w biuletynie WHO pokazują, iż nie aż tak duże. Nie ma też zgody co do tego, jaką strategię przyjąć – gdyż lockdown był odradzany już nawet przez WHO.

Wątpliwe dane

– SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się poprzez kontakt, poprzez większe krople i aerozole (…) szczególnie w warunkach słabej wentylacji. Jego wysoka zakaźność w połączeniu z podatnością nieodpornych populacji na nowy wirus stwarza warunki do szybkiego rozprzestrzeniania – czytamy na thelancet.com.

– Współczynnik śmiertelności z powodu zakażenia COVID-19 jest kilkakrotnie wyższy niż w przypadku grypy sezonowej – twierdzą medycy. Powołują się przy tym na badania przeprowadzone przez kilkudziesięciu autorów, które zostały opublikowane w marcu.

To właśnie na podstawie tych badań oszacowano ogólną śmiertelność koronawirusa na poziomie 3,67 procent. Wiadomo jednak, że badania te były przeszacowane, a nawet wg wykrytych przypadków śmiertelność jest niższa. Jednocześnie panuje zgodność co do tego, że liczba zakażonych jest znacznie wyższa niż przypadków wykrytych, wg badań prof. Ioannidisa takich osób jest ponad pół miliona, a śmiertelność wynosi 0,2-0,27 procent, a więc ponad dziesięć razy mniej.

Niebezpieczny błąd

Medycy podpisani pod artykułem w „The Lancet” wzywają do podjęcia środków takich jak: szybkie testowanie, śledzenie kontaktów (co budzi wątpliwości z punktu widzenia praw i wolności obywatelskich -red.) oraz izolacja chorych i podejrzanych o zachorowanie.

Zdaniem naukowców pierwszy lockdown, mimo destrukcyjnych skutków dla zdrowia fizycznego i psychicznego oraz gospodarki, był niezbędny do przygotowania służby zdrowia. Jednak ponowne zamykanie gospodarki czy poszczególnych branż obecnie medycy nazywają „niebezpiecznym błędem, niepopartym badaniami naukowymi”.

W oczekiwaniu na szczepionkę

Zdaniem autorów artykułu strategie polegające na budowaniu naturalnej odporności przez ludzi młodych nie są skuteczne, skutkowałyby ciągłymi nawrotami epidemii. W uzasadnieniu jednak wskazują m.in. na to, że podejście takie przyczyniłoby się do pogłębienia „nierówności społeczno-ekonomicznych”.

– Dowody są bardzo jasne: kontrolowanie rozprzestrzeniania się COVID-19 w społeczności to najlepszy sposób na ochronę naszych społeczeństw i gospodarek do czasu pojawienia się bezpiecznych i skutecznych szczepionek – twierdzą naukowcy.