Uratował ponad 300 zwierząt podczas huraganu. Trzyma w domu psy, koty, króliki, jeże i kury

Ricardo Pimentel Cordero uratował ponad 300 zwierząt, gdy do Meksyku zbliżał się huragan Delta. Teraz zachęca do adopcji ocalałych zwierząt.

W ubiegłym tygodniu w Zatokę Meksykańską uderzył silny huragan Delta. Gdy wszyscy ratowali się przed uderzeniem, jeden mężczyzna postanowił uratować zwierzęta ze schroniska.

Ricardo Pimentel Cordero ruszył na ratunek bezdomnym zwierzętom, którymi na co dzień opiekuje się w schronisku dla zwierząt w Puerto Morelos w Meksyku. Cordero wiedział, że ośrodek nie ma jak schronić wszystkie zwierzęta więc zabrał część do siebie do domu.

Calmando a las fieras, que ya empezaron las primeras ráfagas de viento. Hasta ahora todo tranqui Publiée par Ricardo Pimentel Cordero sur Mardi 6 octobre 2020

W trakcie huraganu pod swoim dachem przechował aż 300 psów ze schroniska. Mężczyzna przygarnął też koty, jeże, króliki i kury.

O ratującym zwierzęta mężczyźnie stało się głośno za sprawą mediów społecznościowych. Później bohaterem zajęli się dziennikarze z całego świata.

W rozmowach z mediami Ricardo powiedział, że przed nadejściem huraganu zrobił ogromne zapasy żywności dla zwierząt. Ponadto stwierdził, że zwierzęta zachowały się dobrze.

– Psy zachowywały się bardzo dobrze podczas huraganu. Wszystkie są wykastrowane, zaszczepione i odrobaczone. Prawie wszystkie można adoptować – podsumował w rozmowie z Bored Panda.

Źródło: Fakt / Bored Panda