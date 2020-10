Wolny rynek sobie poradził. Tak Żabka obchodzi „godziny dla seniorów” [FOTO]

Lockdown w wersji 2.0, daje się Polakom we znaki. „Godziny dla seniorów” to pomysł, który zdaje się być jednym z gorszych naszych umiłowanych przywódców, jednak wolny rynek poradził sobie już i z tą biurokratyczną głupotą.

– Wprowadzamy godziny dla seniorów, tak jak to było wiosną dla osób powyżej 60 roku życia – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w ubiegłym tygodniu. Od dziś (16 października – red.) jego słowa stały się faktem i w godzinach między 10 a 12 młodsze osoby nie zrobią zakupów.

Biedronka elastyczna

Wolny rynek radzi sobie jednak z absurdalnymi zakazami ze strony władzy. Na zaistniałą sytuację jako pierwsza zareagowała Biedronka. Sieć sklepów spożywczych wydłużyła godziny otwarcia.

Od soboty 10 października, ponad 40 sklepów Biedronka w całej Polsce działa całodobowo, a kilkaset placówek – do godziny 23:30. To powrót do „Akcji 24”, która podczas pierwszej fazy pandemii zdała egzamin. Przynajmniej tak ocenia to sieć sklepów Biedronka.

Żabka kreatywna

Jednak dużo ciekawsze jest rozwiązanie zaproponowane przez sieć Żabka, które nie wymaga od klientów robienia zakupów w późniejszych godzinach, ale umożliwia im korzystanie ze sklepów w godzinach dla seniorów.

Okazuje się bowiem, że między 10 a 12 w Żabce można zrobić zakupy za pomocą aplikacji, a obsługa sklepu wystawi zapakowane produkty przed sklep.

– W tym sklepie jest możliwość zrobienia zakupów w godzinach 10-12 (…) poprzez aplikacje żappka w zakładce „zamów i odbierz”. Płatność poprzez aplikację. Odbiór gotowych zapakowanych zakupów przed wejściem do sklepu – czytamy na drzwiach jednego z lokali.