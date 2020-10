Ideologia LGTB bez końca i choć denna, to bez dna. Pojęcia „matka” i „ojciec” mają zniknąć

Im więcej propagandy LGTB, tym większa niechęć wobec tej ideologii. „Postępowe” rządy narzucają więc nowe programy „walki z LGBT-ofobią”. I tak to się kręci.

We Francji „zwalczanie LGBT-ofobii” to obecnie główny plan działania ministerstwa ds. równości płci. Minister tego resortu Elisabeth Moreno ma tu nowe pomysły, a jej urzędnicy ciężko pracują nad „dekonstrukcją utartych stereotypów”. Powstaje też „krajowy plan działań na rzecz równości”.

Jednym z konkretów ma być usunięcie pojęć „ojca” i „matki” z dokumentów administracyjnych. 14 października minister Elisabeth Moreno przedstawiła główne punkty swojego „krajowego planu na rzecz równych praw, przeciwdziałania nienawiści i dyskryminacji osób LGBT”. Do jego wdrożenia przyjęto horyzont lat 2020-2023.

„Dostosowywanie form administracyjnych” do różnych form „homorodzicielstwa” i likwidacja odniesień do tradycyjnych form „ojca” i „matki” należą do priorytetów. Określenia „ojciec” i „matka” są bowiem podobno „krzywdzące” dla „rodzin homoseksualnych”.

„Rodzina homoparentalna, która musi wypełnić dokument administracyjny wymieniający kategorie ojca i matki, krzywdzi rodziców i dziecko, które widzi w ten sposób, że jego rodzina jest wykluczana” – mówi minister.

Elisabeth Moreno zapowiada poza tym, poprawę codziennego życia osób LGBT. Ma się to odbywać we współpracy z Dilcrah (międzyresortowa delegacja do walki z rasizmem, antysemityzmem i nienawiścią do LGBT). Będzie to oznaczało w przyszłości duże zmiany i „dekonstrukcję utartych stereotypów”. Minister Morano dumnie zapowiada, że „uczyni z lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych pełnoprawnych obywateli”.

La société évolue et les institutions aussi. ⏩ Éduquer et former

⏩ Lutter contre les préjugés Bravo aux équipes de @couleursgaies 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/sYCeRIqOqe — Élisabeth Moreno (@1ElisaMoreno) October 15, 2020

Kolejny punkt jej planu to edukacja „przeciwko LGBT-ofobii”. „Chociaż walka z homofobią i transfobią jest już uwzględniona w szkolnych programach nauczania”, to Elisabeth Moreno chce „zapewnić, aby to nauczanie było skuteczne”. W tym celu zwiększy m.in. godziny szkoleń nauczycieli i edukatorów.

Powstaje też portal „Edukacja przeciwko LGBT-ofobii”, wzorowany na istniejących już stronach „Przeciwko rasizmowi i antysemityzmowi”. Nauczyciele znajdą na portalu „narzędzia do walki z homofobią i transfobią.” Z kolei biblioteki szkolne zapełnią się materiałami i książkami, które mają ukazywać dzieciom „różnorodność orientacji seksualnych, tożsamości płciowych i rodzin”. Przy kuratoriach powstaną „obserwatoria nienawiści do osób LGBT+”.

Działalność ministerstwa ds. równości pod egidą Morano nazwano już „walcem parowym ideologii LGTB”:

