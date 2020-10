Karol Paciorek „pozdrowił” tortem Jacka Sasina. Polityk odpowiedział

Karol Paciorek wywołał do tablicy Jacka Sasina. Z okazji 34. urodzin znany youtuber przypomniał o zmarnowanych przez Sasina 70 mln zł na wybory. Polityk odpowiedział i zaprosił Paciorka na kawę.

Wiosną PiS pędził do prezydenckich wyborów korespondencyjnych, które niby miały odbyć się w maju. Problem w tym, że nie obowiązywała właściwa do tego ustawa, nie istniało żadne prawo, które pozwoliłoby takie wybory zorganizować. Mimo to, desygnowany na ten odcinek przez Jarosława Kaczyńskiego Jacek Sasin dał „zielone światło” do przygotowań. Poczta Polska wydała więc na wybory, które się nie odbyły, 70 milionów złotych.

Znany youtuber Karol Paciorek postanowił przypomnieć ten fakt z okazji swoich 34. urodzin. Na torcie okolicznościowym „pozdrowił” wicepremiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

„Gdybyśmy zamówili 350 ton tego tortu, zapłacilibyśmy 70 mln zł. To dokładnie tyle, ile prze***** Sasin na wybory, które się nie odbyły” – podpisał zdjęcie tortu Paciorek.

Wywołany do tablicy Sasin postanowił tym razem odpowiedzieć.

„Panie Karolu, z okazji 34 urodzin życzę Panu zdrowia i satysfakcji z pracy! Jednocześnie jeśli wyrazi Pan taką wolę to wyjaśnię Panu kwestie wyborów korespondencyjnych przy kawie (w reżimie sanitarnym)! PS Takie wulgaryzmy na takim pięknym torcie – nie wypada” – odpisał Sasin.

Nam się wydaje jednak, że wyjaśnienia należą się wszystkim, a nie tylko wybranym przy kawie.