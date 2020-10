Lech Wałęsa słucha Grzegorza Brauna! Udostępnił jego nagranie na FB [VIDEO]

Czegoś takiego nikt się na pewno nie spodziewał. Lech Wałęsa udostępnił na swoim FB nagranie Grzegorza Brauna. Obaj politycy są skonfliktowani od czas pamiętnego wywiadu, który Grzegorz Braun przeprowadził z byłym prezydentem.

Braun i Wałęsa. Geneza konfliktu

Grzegorz Braun, jeszcze jako reżyser-dokumentalista, przeprowadzał wywiad z Lechem Wałęsą. Gdy podał byłemu prezydentowi kopie dokumentów „TW Bolka”, to ten podarł je i przerwał rozmowę.

– Reżyser dokumentalista nigdy nie będzie miał takiego szczęścia, żeby uczestniczyć w takim momencie i móc go zarejestrować. Mnie się raz zdarzył taki moment prawdy, mój króciutki wywiad z Lechem Wałęsą. To był moment prawdy – wspominał Braun w rozmowie z Moniką Jaruzelską. – Lech Wałęsa, któremu podaję kopie dokumentów „TW Bolka” nawet nie rzuca na nie okiem, tylko drze spektakularnie przed kamerą… – rozpamiętuje dzisiejszy poseł Konfederacji.

Wałęsa słucha Grzegorza Brauna? Udostępnił jego nagranie

Zdaje się, że były prezydent nie chowa już urazy do Grzegorza Brauna. Na swojej tablicy na FB udostępnił bowiem nagranie tzw. hot16challanege posła Konfederacji. Było to wyzwanie polegające na zarapowaniu kilku wersów przed kamerą w celach charytatywnych.

Grzegorz Braun dołączył do akcji w swoim stylu. Do tej pory politycy Konfederacji pisali własne teksty odnoszące się głównie do sceny politycznej. Swoje kawałki w ramach #hot16challenge nagrali m.in. Janusz Korwin-Mikke, Artur Dziambor, Konrad Berkowicz czy Sławomir Mentzen.

Grzegorz Braun odniósł się natomiast do kwestii metafizycznych. Polityk postanowił w konwencji rapu przedstawić Psalm Dawidowy 91 w przekładzie Jana Kochanowskiego. Muzykę napisał Szymon Kusior.