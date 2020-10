Nowa, lepsza Platforma, czyli marketingowa inauguracja „Ruchu Wspólna Polska” Rafała Trzaskowskiego

– Sam sobie zadawałem dzisiaj rano pytanie, czy teraz jest czas na inicjowanie ruchu politycznego – mówił ze sceny Rafał Trzaskowski. Choć jak widać nawet założyciel nie był pewien, czy jest to teraz potrzebne, to 17 października zainaugurowano „Ruch Wspólna Polska” Rafała Trzaskowskiego.

– Obecna władza uwielbia urządzać igrzyska, szukać wszędzie winnych, tylko nie u siebie, ale jest bezradna, kiedy trzeba sobie poradzić z epidemią – mówił podczas inauguracji Rafał Trzaskowski. Oczywiście miał racje, ale takie słowa nie brzmią poważnie w ustach kogoś, kto nie radzi sobie z problemem nieczystości wylewających się do Wisły.

– Powołujemy ruch, którego celem jest określenie dekalogu spraw, na które wszyscy patrzymy tak samo. Powołujemy ruch, który chce Polski, w której cel nigdy nie uświęca środków, Polski, w której prawo jest fundamentem działania państwa. Prawo zawsze jest na pierwszym miejscu, nawet jeżeli stoi w sprzeczności z interesem władzy. Polski, w której każdy ma takie same prawa i obowiązki, niezależnie od narodowości, wyznawanej religii, poglądów politycznych, pochodzenia czy orientacji seksualnej. Polski, w której władza działa z myślą zarówno o mieszkańcach wsi, jak i mieszkańcach małych i dużych miast. Polski, w której media publiczne informują, edukują, kształcą i bawią bez obłudy, kłamstwa i manipulacji. Polski, w której miłość do ojczyzny i troska o polską kulturę i tradycję nie stoi w sprzeczności wobec Unii Europejskiej. Polski, w której politycy skupiają się przede wszystkim na rozwiązywaniu konkretnych problemów – mówił o swoim ruchu Trzaskowski.

Była to prawdopodobnie najdłuższa wypowiedzieć Trzaskowskiego, w której nie pada słowo „rząd” podczas całej inauguracji.

Trzaskowski jeszcze nie wie, co będą robić. Zapyta sąsiadów

– Wszystkich państwa będę prosił o włączenie się do wspólnych działań. Zaczniemy od pytania naszych sąsiadów, co ich nurtuje i boli. W kolejnym kroku wyszkolimy setki wolontariuszy, wykorzystując także potencjał mężów i żon zaufania z ostatniej kampanii, i razem ze specjalistami przygotujemy wielką diagnozę społeczną. Znajdziemy to, co nas łączy. Stworzymy dekalog wspólnej Polski, wartości, pragnień, marzeń, które są wspólne dla Polek i Polaków. Spróbujemy nie dzielić, a łączyć – mówił prezydent stolicy.

Wykreują polską Gretę Thunberg?

– Obserwując działalność młodzieży, dostrzegam, że to właśnie oni są często pozbawieni wsparcia, szczególnie finansowego. Chciałbym wszystkim im zaproponować fundusz grantowy. Każda, nawet nieformalna grupa młodzieży, która w swojej miejscowości chciałaby zrobić happening, szkolenie czy akcję informacyjną, może się do nas zwrócić. Na naszej stronie dostępny jest regulamin. Będziemy udzielać dotacji przy minimum formalności od tysiąca do pięciu tysięcy złotych, dlatego że młodzież to najlepsi ambasadorzy kwestii klimatycznych. Oni pomogą nam skutecznie przekonać społeczeństwo, że o Ziemię musimy dbać, i będą pilnować nas, polityków – zapewniał polityk.

We wcześniejszych wywiadach Trzaskowski zapewniał, że jego ruch nie będzie konkurencją dla Platformy Obywatelskiej. Takie to będzie ruch…

Krótko i celnie podsumował nowy ruch Robert Winnicki z Konfederacji:

– Dziś odbyła się inauguracja nowego przedsięwzięcia marketingowego PO, firmowanego przez Rafała Trzaskowskiego. Hasłem przewodnim spotkania było: #NowaNijakość. Trzymamy kciuki za utrzymanie raz obranego kursu. Kurtyna – napisał Winnicki na Twitterze.