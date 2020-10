Prof. Chazan: Wyłącz telewizor, włącz myślenie. Zamiast straszyć społeczeństwo należy poinformować, że koronawirusy z nami będą, może na zawsze

Prof. Ryszarda Chazan uważa, że wszechobecny strach wylewający się z telewizorów powoduje więcej złego, aniżeli sam koronawirus. Apeluje, by wyłączyć telewizor i włączyć myślenie.

W obszernym wpisie na Facebooku prof. Chazan zastanawia się, czy w dzisiejszym świecie jest jeszcze miejsce na samodzielne myślenie.

Pomocy medycznej szukaj dwa razy więcej osób

„Utrzymywanie społeczeństwa w permanentnym panicznym strachu śmiercionośnego wirusa spowodowało, że pomocy medycznej, z powodu takich objawów jak gorączka, katar, kaszel, ból głowy, szuka dziś 2x więcej osób niż w latach ubiegłych, chociaż liczba osób chorych na infekcje dróg oddechowych nie różni się od liczby chorych w latach poprzednich. Wcześniej jednak bardzo rzadko zgłaszaliśmy się do lekarza z objawami przeziębienia, nie wykonywaliśmy masowo testów. Dzisiaj większość tych testowanych osób ma testy ujemne, a osoby z dodatnimi testami są również w większości bezobjawowe lub skąpo/objawowe” – pisze profesor.

Personel na kwarantannie

Jak wskazuje znana lekarz z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ochrona służby zdrowia jest na wyczerpaniu przede wszystkim dlatego, że lekarzy zamyka się na kwarantannie.

„Od lat w sezonie jesiennozimowym brakowało miejsc w szpitalach, ale dzisiaj bardziej niż miejsc w szpitalach (wstrzymano planowe przyjęcia i zabiegi) brakuje personelu, który podobnie jak całe społeczeństwo przebywa na kwarantannie” – uważa profesor.

Koronawirusy z nami będą, może nawet zawsze

Prof. Chazan apeluje, aby nie straszyć społeczeństwa. Wskazuje, że koronawirus być może będzie z nami na zawsze, tak jak tysiące innych wirusów. A jeśli już media chcą tak straszyć śmiertelnością koronawirusa, to – zdaniem pani profesor – powinni także straszyć pozostałą liczbą zgonów, w tym tych, którzy przez koronawirusowe procedury nie otrzymali pomocy medycznej w innych przypadkach.

„Zamiast straszyć społeczeństwo i epatować codziennie drastycznymi obrazami oddziałów intensywnej terapii i braku respiratorów (tam zawsze leżeli ciężko chorzy i śmiertelność była wysoka) należy poinformować że koronawirusy z nami będą, może nawet zawsze, jak tysiące innych wirusów i musimy nauczyć się z nim żyć. Nieprawdą jest, że na koronawirusa nie mamy leków, to że nie ma leczenia przyczynowego, nie znaczy że nie ma skutecznej terapii.

Leczenia przyczynowego nie znamy w wielu chorobach i podobnie jak zakażenia koronawirusem potrafimy je leczyć z dobrym skutkiem. Warto poinformować o tych setkach zgonów dziennie z powodu innych chorób i że część z tych osób umiera z powodu braku dostępu do wczesnej diagnostyki do leczenia i zabiegów… To byłaby rzetelna informacja” – pisze.

Warto wrócić do normalności

W dalszej części wpisu profesor wskazuje, że otrzymanie skutecznej szczepionki nie jest możliwe w ciągu kilku miesięcy. Ubolewa, że „koronawirus zatrzymał świat”, a w tym czasie umierają miliony osób na inne choroby.

„Może jednak warto wrócić do normalności. W domach powinny pozostawać osoby z objawami choroby, a nie osoby zdrowe” – podsumowuje prof. Chazan.