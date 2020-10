Czerwony papież Franciszek nawołuje byśmy byli posłuszni systemowi. „Płacenie podatków jest obowiązkiem”

Trzeba płacić podatki, to „obywatelski obowiązek, podobnie jak przestrzeganie sprawiedliwych przepisów państwa” – powiedział papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi w niedzielę. Modlił się o to, aby obywatele unikali obłudy i byli uczciwi. Ani słowa nie powiedział o tym, że to podatki, prawo i państwo powinny być przede wszystkim uczciwe dla obywatela.

Zwracając się do wiernych przed południową modlitwą Anioł Pański papież przywołał scenę z Ewangelii, gdy zapytano Jezusa, „czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?”. Odpowiedział: „Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.

Franciszek wyjaśnił: „W tym stwierdzeniu Jezusa znajduje się nie tylko kryterium rozróżnienia między sferą polityczną a religijną, ale wyłaniają się również jasne wytyczne dla misji wierzących wszystkich czasów, także dla nas dzisiaj. Płacenie podatków jest obowiązkiem obywateli, podobnie jak przestrzeganie sprawiedliwych praw państwa”.

„Jednocześnie – dodał papież – należy potwierdzić prymat Boga w życiu ludzkim i w historii, szanując prawo Boga do tego, co do niego należy”.

„Stąd wypływa misja Kościoła i chrześcijan: mówić o Bogu i dawać o nim świadectwo mężczyznom i kobietom swoich czasów” – zaznaczył.

Franciszek modlił się o to, by Matka Boża pomagała wszystkim unikać obłudy i być „uczciwymi i konstruktywnymi obywatelami”.

A władza? O uczciwości władzy, państwa i prawa papież nie wspomniał, a to od tego powinien zacząć, bo to władza i jej opresyjne prawa i fiskalizm pogłębiają biedę, głód, złodziejstwo i inne tego typu plagi.

Jednak najwyraźniej wg papieża Franciszka państwo może nas łupić podatkami i dręczyć głupim i opresyjnym prawem, ale to my mamy być „uczciwi”, płacić podatki i się podporządkować.

Z takim przewodnikiem duchowym to my zajedziemy z powrotem do komuny…

Źródło: PAP