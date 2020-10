Rolnicy wkurzeni. Obornik przed domami posłów PiS. „Każdy zdrajca będzie naznaczony” [VIDEO]

Nie ma i nie będzie pobłażania dla nikogo! Społeczeństwo w końcu dochodzi do głosu. Każdy ruch polityka wykonany przeciwko społeczeństwu, które go wybrało skończy się w taki sposób.Każdy #ZdrajcaPolskiejWsi będzie naznaczony! To musi być wielki wstyd dla człowieka wybranego z okregu typowo rolniczego by podnosić rękę przeciwko rolnikom.Nie głos prezesa, a głos społeczeństwa jest ważny! Posłom trochę się pomyliło i za bardzo odlecieli. Skutecznie sprowadzimy ich na ziemie. ___________________________________________________To wy budujecie AGROunię, to wy nas wspieracie i politycy też nie potrafią tego zrozumieć:https://zrzutka.pl/vkec2fWww.agrounia.pl/donateDziękujemy za zapisy i wsparcie!

