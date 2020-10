[SONDAŻ] Kaczyński załamany. Dramatyczny spadek PiS! Konfederacja wyprzedziła Lewicę

Prezes Prawa i Sprawiedliwości musi być załamany spoglądając na słupki poparcia, które sukcesywnie topnieją. Wszystko to jest konsekwencją ataku na rolników „piątką dla zwierzą”, zajmowaniem się problemami partii (a nie opracowywaniem planu działania w kwestii koronawirusa) i blokowaniem kolejnych branż. Partia rządząca zaledwie w dwa tygodnie odnotowała gigantyczny spadek.

Jak podaje IBRiS, gdyby wybory odbywały się w niedzielę 18 października, PiS mógłby liczyć na 36,1 proc.! To oznacza spadek o 5,5 proc. w ciągu zaledwie dwóch tygodni, kiedy partia z Nowogrodzkiej miała jeszcze 41,6 proc. głosujących po swojej stronie. To dowód na to, jak PiS nie radzi sobie z sytuacją kraju i jak Polacy reagują na kolejne obostrzenia.

Na drugim miejscu jest Platforma Obywatelska z 28,2 proc. – wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski. Do Sejmu weszłyby jeszcze Polska 2050, Konfederacja i Lewica.

W stosunku do poprzedniego u IBRiS dla WP z 4 października, PiS straciło 5,5 pkt, natomiast notowania PO wzrosły o 6 pkt.

Głosowanie na Polskę 2050 Szymona Hołowni zadeklarowało 9,4 proc. ankietowanych, na Konfederację 7,8 proc., a na Lewicę – 6,4 proc. Do Sejmu nie weszłaby Koalicja Polska, czyli sojusz PSL i Kukiz’15, na którą chciało głosować 2,5 proc. 9,6 proc. pytanych nie potrafiło zdecydować, na kogo zagłosowaliby w wyborach parlamentarnych.

Głosować poszłoby 48,5 proc. uprawnionych. Zdecydowaną chęć udziału w wyborach wyraziło 34 proc. badanych, zaś 14,5 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”. W głosowaniu nie wzięłoby udziału 47,8 proc. respondentów, z czego aż 31,6 proc. odmówiło udziału w wyborach w sposób zdecydowany. Badanych, którzy odpowiedzieli „nie wiem” było 3,7 proc.

Badanie przeprowadzono 16 października 2020 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na próbie 1100 respondentów.

