Grzegorz Braun sejmowym rekordzistą! „Działamy na pełnych obrotach”

Działamy na pełnych obrotach! Mimo, że mamy tylko jedenastu posłów, to od początku kadencji Sejmu całkowicie poświęcamy się ciężkiej i merytorycznej pracy. Każdy z naszych posłów zaczął pracować za kilku – czytamy na profilu Konfederacji. Okazuje się, że pośród wszystkich posłów absolutnym rekordzistą jest Grzegorz Braun.

Co do tego, że Konfederacja jest najbardziej merytoryczną partią w naszym parlamencie chyba żaden z obserwatorów życia politycznego nie ma wątpliwości. Okazuje się, że Grzegorz Braun zanotował najwięcej, bo 181 występów na sejmowej sali plenarnej. To najlepszy wynik pośród wszystkich posłów tej kadencji!

Co więcej, łącznie aż pięciu przedstawicieli Konfederacji – wspomniany – Grzegorz Braun, Dobromir Sośnierz, Janusz Korwin-Mikke, Robert Winnicki, Krzysztof Bosak znalazło się w pierwszej „dwudziestce” pod względem aktywności na sali plenarnej.

„To nie wszystko – wielu naszych posłów wyróżnia się w pracach komisji sejmowych do których należą. Już na tym etapie składają poprawki do projektów i starają się przekonać partię rządzącą do naprawienia swoich (często dziurawych i pełnych błędów) projektów ustaw, lub starają się blokować te całkowicie złe i szkodliwe projekty, których jest całe mnóstwo” – podają Konfederaci.

Dodają jednocześnie, że „rząd PiS jest władzą totalną” i odrzuca prawie wszystko co zaproponuje Konfederacja. – Jesteśmy przygotowani na długą i ciężką walkę, absolutnie nic nas nie zniechęci – ani totalny rząd, ani totalna opozycja – deklarują posłowie Konfederacji.

„Krok po kroku rozwijamy się jako ugrupowanie propolskie, merytoryczne i pragnące realnych, systemowych zmian, a nie dalszego pudrowania III RP i pozorowanych działań. Jesteśmy gotowi na ciężka pracę, której owoce na pewno przyjdą. Z Waszym wsparciem jest to więcej niż pewne!” – czytamy.