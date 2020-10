HIT! Minister pracy o premierze: „To debil”. „Zrobił burdel, a my musimy to zlizywać” [VIDEO]

Skandal w Czechach! Tamtejsza minister pracy pokusiła się o chwilę szczerości w towarzystwie dziennikarzy. Polityk myślała, że kamera jest wyłączona i w mocny sposób oceniła sytuację w kraju oraz osobę samego premiera Andreja Babisza, którego nazwała „debilem”.

– Mamy burdel w kraju Babisz go zrobił, a my musimy to teraz zlizywać – powiedziała czeska minister pracy Jana Malacova. Nieświadoma, że jest nagrywana pokusiła się o szczerość. Teraz jej zdanie usłyszał cały naród, a filmik stał się hitem sieci.

Jana Malacova jest członkiem Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej. Od dwóch lat jest też ministrem pracy. Ostatnie słowa, które zostały nagrane mogą mocno wstrząsnąć koalicją z ugrupowaniem ANO, z którym jej partia od 2011 roku tworzy rząd.