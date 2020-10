Marsz o Wolność już w sobotę. Ogólnopolski strajk przeciw obostrzeniom w Warszawie

Po protestach lokalnych, które miały miejsce w kilkudziesięciu miastach w Polsce, przyszedł czas na ogólnopolski strajk. „Marsz o Wolność” odbędzie się w sobotę 24 października o godzinie 12 w Warszawie.

Tego dnia protestujący wyjdą na ulice co najmniej kilkunastu miast na całym świecie. Nie zgadzają się oni z podejmowaną przez rządy polityką ograniczania praw i wolności w obliczu mniemanej pandemii koronawirusa. Będzie to już czwarty raz, kiedy strajk odbędzie się w Polsce.

Międzynarodowy Marsz o Wolność

– Międzynarodowy Marsz o Wolność – globalny sprzeciw wobec polityki rządu krajowego oraz politycznych i finansowych sił globalnych w kwestii COVID-19, stosowania niewiarygodnych testów PCR, nieuzasadnionych naukowo obostrzeń oraz bezprawnie stosowanych restrykcji, co prowadzi do paraliżu systemu opieki medycznej, edukacji, rujnuje firmy i gospodarkę, pozbawia ludzi poczucia bezpieczeństwa i środków do życia oraz buduje państwo totalitarne zagrażając zdrowiu i życiu – informują organizatorzy.

Sobotni protest ma rozpocząć się o godzinie 12 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Marsz ma przejść ulicami Warszawy przez most śląsko-dąbrowski pod siedzibę Głównego Inspektora Sanitarnego. Nie wiadomo jak w obliczu nielegalnych ograniczeń, które przewidują m.in. zakaz zgromadzeń powyżej 25 osób, zachowa się policja.

Postulaty protestu

Organizatorzy przedstawiają także, powołując się na autorytety medyczne, szereg postulatów. – Powołując się na polskich profesorów i lekarzy – dr Zbigniewa Martykę, prof. dr hab. n. med. Ryszarda Rutkowskiego, lek. Pawła Basiukiewicza i innych – żądamy zaniechania wszelkich testów, izolacji i kwarantanny – czytamy.

– Największe autorytety światowe (m.in. prof. Sucharit Bhakdi, prof. John Ioannidis, prof. Klaus Puschel) twierdzą, że nowy koronawirus COVID-19 NIE różni się od innych koronawirusów, że liczba osób, dla których ten wirus okazał się śmiertelny jest o wiele razy niższa niż podają oficjalne dane – pokdreślono.

Ich zdaniem mamy do czynienia z „nieuzasadnionym generowaniem paniki i strachu oraz ograniczaniem praw obywatelskich”. – Musisz tam być! Od tego zależy wolność Twoja i Twoich dzieci! – przekonują organizatorzy i zachęcają do przyjazdy do Warszawy 24 października na godzinę 12.