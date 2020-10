Minister Zdrowia wzywa do „zwracania uwagi” osobom bez maseczek

Trwa konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który poinformował o przekształcaniu części szpitali powiatowych w szpitale COVID-owe oraz wsparciu prywatnej służby zdrowia. Wezwał też do „zwracania uwagi” osobom bez maseczki.

– Narzędzia, które pomogą nam w walce z #COVID19 to chociażby dostępna infrastruktura ok. 15 tys. łóżek. Pojawiały się sygnały, że mają charakter papierowy. Przeprowadziliśmy kontrole czy są rzeczywiste i jest to liczba po weryfikacji – powiedział Niedzielski.

– Mamy zajętych ok. 8 tys. łóżek. To wskaźnik ogólnopolski i może różnić się w poszczególnych regionach. Wskaźniki zajętości mogą być tam większe i mogą pojawiać się sytuacje, że karetka musi jeździć od jednego szpitala do drugiego – dodał.

Jak przekazał „w przyszły tydzień możemy wejść z liczbą 15, 20 tysięcy zachorowań dziennie”. – Pracowaliśmy również nad kwestią przekształcenia części szpitali powiatowych na szpitale zajmujące się #COVID19. W weekend trwały ustalenia NFZ i wojewodów, którzy w regionach dokonywali przeglądów szpitali powiatowych – wskazał minister zdrowia Adam Niedzielski.

Niedzielski odniósł się również do – jak stwierdził tzw. środowisk wolnościowych – i wezwał do przestrzegania wszystkich obostrzeń. Jego zdaniem nieprzestrzeganie, często absurdalnych, obostrzeń rządu narusza wolność innych osób.

Minister Zdrowia zaapelował o noszenie maseczek i zwracanie uwagi tym, którzy tych maseczek nie noszą. – Osoby, które nie noszą maseczek generują ryzyko nie tylko wobec siebie, ale i wobec innych – to samo dotyczy innych obostrzeń – stwierdził minister zdrowia.

– Adam Niedzielski wzywa do „zwracania uwagi” osobom bez zakrytych ust i nosa. Efekt tego zwracania uwagi mieliśmy w weekend, czyli napad w metrze za brak maseczki, których prawo nie wymaga od zdrowych. Przestańcie szczuć jednych na drugich, mało jeszcze podzieliliście społeczeństwo? – komentuje redaktor nczas.com, Radosław Piwowarczyk.