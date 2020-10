Sklep, kościół i lecznica. Tak siłownie obchodzą absurdalny zakaz rządu PiS

Kreatywność Polaków nie przestaje zakazywać. Wobec absurdalnych decyzji władzy i zakazów działalności m.in. dla siłowni, kluby postanowiły zmienić profil swej działalności, by móc dalej funkcjonować i nie zbankrutować. Sprawa nie jest jednak jasna, gdyż zdaniem adwokat Magdaleny Wilk wszystkie kluby mogą być dalej otwarte.

Decyzją rządu PiS od soboty zamknięte są wszystkie siłownie, kluby fitness i aquaparki. Zarzynani polscy przedsiębiorcy nie zamierzają jednak składać broni. Już 17 października odbył się protest w Warszawie, a wiele placówek nie zakończyło swej działalności.

Zawody sportowe

Od poniedziałku 19 października klub Obstacle Center rozpoczyna organizację zawodów, uczestnicy których mogą w myśl rozporządzenia korzystać z siłowni. – W związku z obostrzeniami wprowadzamy od poniedziałku cykl zawodów sportowych ❗️ Będą odbywały się co godzinę od 10:00 rano do 20:00 – poinformowano na Facebooku klubu.

– Przed wejściem do Obstacle Center wypełnicie kartę uczestnika i zrealizujecie cykl konkurencji! Pamiętajcie, że to są zawody, a jeśli zawody to i nagrody! Oczywiście piecze nad wszystkim będą sprawowali nasi sędziowie, których dobrze znacie jako trenerów – podkreślono.

Witamy wszystkich!☺️W związku z obostrzeniami wprowadzamy od poniedziałku cykl zawodów sportowych❗️Będą odbywały… Publiée par Obstacle Center sur Samedi 17 octobre 2020

Sklep i kościół

Z kolei Atlantic Sports organizuje zajęcia fitness jako wydarzenie religijne, natomiast siłownia ma działać jako sklep, w którym odpłatnie udostępniany będzie sprzęt do testowania. – Skoro nie mogą funkcjonować siłownie – w miejsce naszej od dzisiaj otwieramy SKLEP ATLANTIC ze sprzętem do ćwiczeń – nasze PKD to również 4764Z, więc możemy i zapraszamy wszystkich, którzy chcą testować odpłatnie nasze maszyny – zachęcają właściciele.

– Skoro nie mogą funkcjonować zajęcia fitness – od dzisiaj ruszają w naszym klubie zgromadzenia religijne członków związku pn. „Kościół Zdrowego Ciała”. Trudno uwierzyć? W tym świecie wszystko jest przecież możliwe – dodają.

Kochani Klienci,wiemy, że czekaliście na naszą decyzję…My czekaliśmy na Rozporządzenie i mieliśmy cichą nadzieję, że… Publiée par Atlantic Sports Fitness Siłownia Squash Klub sur Vendredi 16 octobre 2020

Działalność lecznicza

Na jeszcze inny pomysł wpadli właściciele siłowni Odessa w Elblągu. – Zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 16.10.2020 od dnia 19.10.2020 będziemy klubem wykonującym działalność leczniczą przeznaczoną dla pacjentów (czyt. dla osób posiadających skierowanie od lekarza lub fizjoterapeuty do wykonywania ćwiczeń siłowych lub cardio) – poinformowano.

Ponadto siłownia ogłosiła, iż w 2022 roku organizuje zawody sportowe, a „przygotowania do zawodów odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 21.00, soboty 9.00-19.00, niedziele 10.00 – 16.00”. Do wzięcia udziału w zawodach konieczne jest posiadanie karnetu siłowni lub uiszczenie stosownej opłaty.

– Klub odessa udostępni zawodnikom sprzęt niezbędny do przygotowań do zawodów który systematycznie będzie dezynfekowany. pracownicy klubu odessa nie będą ingerować w czas ani sposób przygotowań (…) dla zawodników, którzy chcą przygotować się pod okiem instruktora lub zasięgnąć porady treningowej, codziennie będą się odbywać zajęcia przygotowawcze do zawodów – czytamy dalej.

Bubel prawny

Być może jednak wszystkie te działania siłowni są zbędne, bowiem rząd popełnił błąd. O niuansie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia pisze Adwokat Magdalena Wilk, zdaniem której siłownie mogą działać tak jak do tej pory.

– Rząd wmawia, że siłownie mają być otwarte dla zawodowych sportowców albo jak się na na nich odbywają zajęcia lub zawody. Albo może sugerować, że tylko siłownie przy klubach sportowych, na stadionach itp mogą działać – pisze Wilk.

– Jeżeli zatem POTENCJALNIE może się trafić klient przygotowujący się do zawodów czy zajęć sportowych, to siłownia może być dla niego otwarta. A wydaje mi się, że każda siłownia czy klub fitness chętnie przyjmuje sportowców – wskazuje adwokat.

I dodaje: moim zdaniem, działajcie normalnie. Nie ma żadnych jasnych wykluczeń, żeby przeciętny Kowalski nie mógł korzystać z siłowni. Jeżeli macie klub fitness PRZEZNACZONY DLA OSÓB uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, a przyjdzie poćwiczyć akurat ktoś, kto nie jest wyczynowcem, to nie ma najmniejszego znaczenia. Bo Wasz klub jest PRZEZNACZONY dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa, więc może być otwarty, a nie ma żadnego zakazu, żeby amator sportu z niego korzystał.