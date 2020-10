Tarcza antykryzysowa tylko dla firm stosujących reżim sanitarny

W związku z częściowym lockdownem, jaki rząd wprowadził w Polsce w ramach walki z koronawirusem, szykowane są kolejne formy pomocy dla przedsiębiorstw. Ich szczegóły nie są jeszcze znane, ale wiadomo, że aby uzyskać rekompensatę w zamian za obostrzenia i brak możliwości pełnego zarobku, trzeba będzie spełnić wymagania sanitarne.

Do najnowszych pomysłów rządu dotarł polsatnews.pl. „Podmioty gospodarcze, które zostały ukarane za naruszenie wymogów sanitarnych związanych z epidemią, utracą w przyszłości możliwość korzystania z tarczy antykryzysowej – taki zapis znajdzie się w projekcie ustawy, który we wtorek trafi do Sejmu” – pisze portal.

Rząd w ten sposób chce wykluczyć z pomocy firmy, które stają na głowie i próbują obejść obowiązujące rozporządzenia, by utrzymać swoje źródła dochodu, a co za tym idzie – miejsca pracy.

Aktualnie za niestosowanie się do reżimu sanitarnego można zostać surowo ukaranym przez sanepid. Nowe prawo ma „dorzucić” drugą karę – firmy przyłapane przez sanepid w przyszłości nie będą mogły skorzystać z tarcz antykryzysowych.

Taki zapis znajdzie się w projekcie ustawy, który we wtorek trafi do Sejmu.

Za: polsatnews.pl