Zbigniew Boniek wprost: „Lockdown zabije polskie kluby”

Decyzją rządu mecze Ekstraklasy oraz niższych lig ponownie odbywają się bez udziału publiczności. To duża strata finansowa dla polskich klubów, które utraciły możliwość przychodu z tzw. dnia meczowego.

Na razie Ekstraklasa pada ofiarą „częściowego” lockdownu. Częściowego, bo choć wciąż może kontynuować rozgrywki, to bez udziału publiczności. Wszyscy robią dobrą minę do złej gry, starają się wykazać zrozumieniem, choć doskonale wiadomo, że nikomu to się nie uśmiecha. Cierpi otoczka ligi, emocji mniej, ale przede wszystkim chodzi o finanse.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek nie pudruje rzeczywistości i nie ma wątpliwości, że w tym roku kibice na trybuny już nie wrócą. A prawdopodobnie nawet dłużej.

Czytaj dalej: Boniek o lockdownie: zabije polskie kluby