A jednak! Przedstawiciele rządu przygotowują nas do kolejnego lockdownu. „Niczego nie można wykluczyć”

Lockdownu miało nie być, ale jak to z zapowiedziami rządu zwykle bywa – mało które się sprawdzają. „Dziś trudno jednoznacznie stwierdzać się, czy ponowny lockdown się wydarzy czy nie. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i musimy dostosowywać działania do jej rozwoju” – powiedział w poniedziałek wieczoremszef KPRM Michał Dworczyk . Dodał, że polityka rządu ma na celu ochronę życia i zdrowia Polaków, ale też gospodarki.

Dworczyk był pytany w poniedziałek w TVN24, czy rząd rozważa wprowadzenie ponownego lockdownu. „Dzisiaj trudno jest wypowiadać się jednoznacznie dlatego, że sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Przyrosty zachorowań są rzeczywiście bardzo duże, mogą one jeszcze wzrastać” – stwierdził szef KPRM.

Jak zaznaczył, „rząd w tej chwili prowadzi politykę z jednej strony zadbania o zdrowie i życie Polaków, to jest najważniejsza kwestia”. „Z drugiej strony (podejmowane) działania nie mogą zniszczyć gospodarki, która już bardzo ucierpiała w czasie pierwszej fali pandemii COVID-19” – dodał minister, ale w ten głos rozsądku mało kto już chyba wierzy, bo gdyby rząd poważnie traktował dobro Polaków, to miałby przygotowaną strategię walki z koronawirusem. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki i jego świta są zaskoczeni rozwojem sytuacji, której nie przewidzieli pół roku temu, kiedy zablokowali kraj i przyglądali się dramatycznym scenom z Włoch czy Hiszpanii.

Dworczyk wyraził nadzieję, że do ponownego lockdownu podobnego do tego, z którym mieliśmy do czynienia wiosną, nie dojdzie. „Ale dzisiaj mówienie w sposób stanowczy, jednoznaczny, że coś się , albo coś się nie wydarzy, wydaje mi się, że jest niedobre, bo sytuacja jest po prostu bardzo dynamiczna i musimy dostosowywać nasze działania do jej rozwoju” – szczerze podkreślił szef kancelarii premiera.

Pytany o możliwość zamknięcia cmentarzu 1 listopada, zaznaczył, że „w tej chwil nie jest to rozpatrywane”. „Natomiast namawiamy i apelujemy do wszystkich, żeby wizyty na grobach naszych najbliższych rozłożyć w czasie, a będąc już na cmentarzach przestrzegać wszystkich wymogów sanitarnych. Zachować odstęp i przestrzegać wszystkich przepisów, które mają odgraniczać rozprzestrzenianie się wirusa” – powiedział Dworczyk.

Źródła: NCzas.com, PAP