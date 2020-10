Gwiazdor Hollywood ciężko chory. Jeff Bridges poinformował o tym na Twitterze

„Jak powiedziałby Koleś: Kolejne g…no wypłynęło na powierzchnię. Zdiagnozowano u mnie chłoniaka. Chociaż jest to poważna choroba, mam szczęście, że mam wspaniałych lekarzy, a rokowania są dobre” – napisał 70-letni aktor w poniedziałek wieczorem (czasu miejscowego). Nawiązał do kwestii odgrywanego przez siebie bohatera kultowego filmu „Big Lebowski” braci Coen z 1998 roku.

Dodał, że rozpoczyna leczenie i o jego postępach będzie informował.

W kolejnym tweecie napisał, że jest „głęboko wdzięczny za miłość i wsparcie rodziny i przyjaciół”. „Dziękuję za modlitwy i życzenia. A skoro już to czytasz, pamiętaj o głosowaniu. Ponieważ wszyscy jesteśmy w tym razem” – wskazał, nawiązując do udziału w wyborach prezydenckich w USA zaplanowanych na 3 listopada.

Bridges był siedmiokrotnie nominowany do Oscara. Wyróżnienie Amerykańskiej Akademii Filmowej dla najlepszego aktora pierwszoplanowego otrzymał w 2010 r. za rolę muzyka country w „Szalonym sercu”, melodramacie muzycznym w reżyserii Scotta Coopera. W tym samym roku zdobył za tę rolę również Złoty Glob.

Jeff Bridges pojawił się niedawno w „Źle się dzieje w El Royale” (2018 r.), a obecnie kręci serial telewizyjny dla kanału FX „The Old Man”, adaptację powieści szpiegowskiej, w której gra emerytowanego agenta CIA, próbującego uciec przed swoją przeszłością.

Bridges pochodzi ze znanej hollywoodzkiej rodziny, wystąpił w ponad 70 filmach, w tym m.in.: „Ostatni seans filmowy” (1971 r.), „Piorun i Lekka Stopa” (1974 r.), „King Kong” (1976 r.), „Tron” (1982 r.), „Gwiezdny przybysz” (1984 r.), „Bez szans” (1984 r.), „Fisher King” (1991 r.), „Bez lęku” (1993 r.), „Sztorm” (1996 r.), „Ukryta prawda” (2000 r.) „Tylko dla odważnych” (2017 r.).

Interesuje się fotografią i lubi rysować, gra na gitarze. Od 1977 r. żonaty z Susan Geston; mają trzy córki.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.

I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.

I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020