Jacek Wilk odpowiada Ministrowi Zdrowia. „Nie idźmy drogą wprost do totalitaryzmu”

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski użył argumentu dotyczącego noszenia maseczek skierowanego do środowisk wolnościowych. Powieliła go Agnieszka Gozdyra, jednak zdecydowanie nie zgodził się z tym polityk Konfederacji Jacek Wilk.

– Nienoszenie maseczki jest naruszeniem wolności drugiego człowieka – minister zdrowia, Adam Niedzielski. Do przemyślenia – napisała na Facebooku Agnieszka Gozdyra. Szybko doczekała się odpowiedzi częstego gościa jej programu Jacka Wilka.

„To już czysty mengelizm”

Były poseł Konfederacji zdecydowanie nie zgodził się z opinią Adama Niedzielskiego. – Niestosowanie przez kogoś – szczególnie zdrowego – środków profilaktycznych nie może ze swej istoty naruszać w żaden sposób cudzej wolności – wskazuje Wilk.

– Za to jeśli przyjmiemy odwrotną optykę – przymusowej profilaktyki (zwłaszcza u zdrowych osób) to przyznajemy rządowi prawo do robienia z nami i naszym ciałem co mu się podoba, a to już czysty mengelizm. Nie idźmy drogą wprost do totalitaryzmu – dodaje ex-poseł.

Zdaniem Jacka Wilka, gdyby stosować tę optykę konsekwentnie, to „rząd mógłby zamykać w psychuszkach wszystkich przeciwników politycznych pod hasłem: że mogą nie wiedzieć że są chorzy i zagrażają innym”.

Polityk dodaje, że ta sama zasada odnosi się do przymusu szczepień, który również jest działaniem profilaktycznym na zdrowym człowieku. – A jednak są „wolnościowcy”, którym wszystko się miesza i popierają totalitarny przymus szczepień mimo że nieszczepiona i zdrowa osoba w żaden sposób im nie zagraża, a więc w żaden sposób nie może ograniczać ich wolności – podsumowuje Jacek Wilk.