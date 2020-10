Już kilkaset Biedronek będzie otwartych całą dobę! „Klienci docenili to rozwiązanie za pierwszym razem”

Biedronka w związku z obostrzeniami wydłuża godziny otwarcia i rozszerza liczbę sklepów czynnych całą dobę. Kilka dni temu informowaliśmy, że będzie ich kilkadziesiąt, teraz okazuje się, że kilkaset.

„Biedronka planuje powrót do ‚Akcji24’ i rozszerza liczbę sklepów otwartych non stop. Obecnie ponad 2,6 tys. placówek działa co najmniej do godz. 23:00, a niemal 50 jest czynnych całodobowo” – pisaliśmy kilka dni temu.

Teraz okazuje się, że sieć mocno rozszerza akcję. – Przygotowaliśmy już ponad 400 sklepów do całodobowej pracy. W ten sposób ruch klientów powinien rozłożyć się w sklepach bardziej równomiernie, zwiększając bezpieczeństwo i wygodę kupujących. Mamy też specjalne oferty, które sprawią, że zakupy w Biedronce będą nie tylko bezpieczniejsze, ale też bardziej opłacalne – mówi dla „Super Expressu” Maciej Łukowski, dyrektor działu zakupów i członek zarządu sieci Biedronka.

– Jako lider rynku czujemy się odpowiedzialni za promowanie dobrych rozwiązań – mówił Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka. Stolecki na początku października mówił, że klienci „docenili to rozwiązanie za pierwszym razem, wierzymy, że teraz będzie tak samo”.

Godziny otwarcia zmieniły też Lidl i Auchan