Michnik wydaje książkę Billa Gatesa. Obowiązkowa lektura dla wyznawców Grety

Mniemana pandemia koronawirusa nie przyćmiła dotychczasowych problemów zielonego świata. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Bill Gates, który właśnie wydaje książkę „How to avoid a climate disaster” (pol. „Jak uniknąć katastrofy klimatycznej”). Światowa i polska premiera tego dzieła jest zaplanowana na 16 lutego 2021 roku. W Polsce ukaże się nakładem wydawnictwa Agora.

Założyciel Microsoftu spędził dekadę, pochylając się nad zmianami klimatycznymi. Teraz Bill Gates przedstawia swój plan walki z klimatem. Strategia, którą miliarder przedstawił w książce, opracowano z pomocą ekspertów z dziedziny fizyki, chemii, biologii, inżynierii, nauk politycznych i finansów. Tak przynajmniej zapewnia wydawca tej pozycji.

„Bill Gates spędził dekadę badając przyczyny i skutki zmian klimatycznych. Z pomocą ekspertów z dziedziny fizyki, chemii, biologii, inżynierii, nauk politycznych i finansów opracował plan działań, które należy podjąć, aby powstrzymać kataklizm, który zagraża przyszłości ludzkiego życia na Ziemi. W książce nie tylko wyjaśnia, dlaczego musimy pracować nad zerową emisją gazów cieplarnianych, ale także szczegółowo opisuje, co musimy zrobić, aby ten niezwykle ważny cel osiągnąć. Opisuje innowacje i technologie, które już pomagają w redukcji emisji oraz wskazuje co możemy zrobić aby funkcjonowały one skuteczniej oraz jakie nowe przełomowe technologie są niezbędne oraz kto i jak nad nimi pracuje. Wreszcie, przedstawia konkretny, praktyczny plan osiągnięcia celu, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji – nie tylko politykę, którą powinny przyjąć rządy, ale także to, co my jako jednostki możemy zrobić, aby wesprzeć nasze rządy, pracodawców i siebie nawzajem w tym kluczowym zadaniu” – zachwala dzieło miliardera Agora.

Jak czytamy, książka nie jest jednak przyjemną lekturą do poduszki. Gates zwraca bowiem uwagę , że „osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych nie będzie proste ani łatwe, ale jeśli będziemy postępować zgodnie z planem przedstawionym w tej książce – cel ten ciągle jeszcze jest w naszym zasięgu”.

Źródło: Facebook