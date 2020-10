Nassim Taleb: COVID-19 to próba generalna przed naprawdę dużą pandemią

Jeden z najpopularniejszych filozofów i ekonomistów XXI wieku, autor książki „Czarny Łabędź” – Nassim Nicholas Taleb twierdzi, że mniemana pandemia COVID-19 to „próba generalna przed naprawdę dużą pandemią”.

Książka „Czarny Łabędź” autorstwa Taleba, ostatnio mocno promowana przez Sławomira Mentzena z Konfederacji, uchodzi za jedną z najbardziej proroczych propozycji XXI wieku.

Próba generalna

– Gdy pojawił się wirus Ebola, udało nam tę epidemię opanować. Wiele osób porównywało wtedy duże liczby – ile osób zmarło z powodu Eboli, a ilu od palenia. Sugerując w ten sposób, że powinniśmy się bardziej przejmować paleniem. To zła analogia – uważa prof. Taleb.

– Kiedy coś się multiplikuje, należy podchodzić do tego inaczej. Choroby zaraźliwe są wyjątkowo nieprzewidywalne, należy reagować na nie wcześnie, bardzo szybko – dodaje. Jego zdaniem dziś jesteśmy w gorszej sytuacji niż w czasie epidemii choćby jeszcze sto lat temu, bo choć mamy lepsze środki do walki z epidemią, to jednak jej rozprzestrzenianie jest znacznie szybsze.

Zdaniem Nassima Taleba COVID-19 ma przygotować nas na poważną pandemię, w której będziemy mogli uczyć się na błędach i lepiej wiedzieć jak reagować. – Gdy następuje katastrofa samolotu, wydarzenie trafia do „New York Timesa”, dzień po niej jest bezpieczniejszym dniem na latanie. Bo uczymy się na błędach. Teraz uczymy się, jak zarządzać pandemią, jak nosić maseczki. To próba generalna przed naprawdę dużą pandemią – twierdzi prof. Taleb.

Państwo zawiodło

Nassim Taleb zauważa, że w czasie epidemii mieliśmy do czynienia z dwoma rodzajami zachowań. Z jednej strony mieliśmy ludzi, którzy czekali aż państwo im pomoże, aż ktoś zrobi coś za nich. Z drugiej strony mieliśmy do czynienia z ludźmi, którzy wzięli sprawy w swoje ręce.

– Mój znajomy ma siłownię, czyli pracuje w branży, w którą uderzyła pandemia. Gdy siłownie zostały zamknięte, zaczął wypożyczać sprzęt. Mój inny znajomy, gdy zamknięto restauracje w Nowym Jorku, zaczął dowozić dania na wynos, a jego przychody urosły kilkukrotnie – wskazuje prof. Taleb.

Zdaniem prof. Taleba mniemana pandemia pokazała, że władze państwowe nie poradziły sobie z zagrożeniem, a im wyższa była ich hierarchia, tym większy pokaz niekompetencji prezentowały. – Wydajemy mnóstwo pieniędzy na różnego rodzaju broń, a ludzie nadal nie mają dostępu do testu, gdy go potrzebują – wskazywał.