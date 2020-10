Policja zrobiła „nalot” na Kościół Zdrowego Ciała. Spisali „wiernych” ze sztangami

Polscy przedsiębiorcy musieli zamienić swoją siłownię w Kościół Zdrowego Ciała, aby dalej działać. Doczekali się wizyty policji.

Rząd PiS zamknął siłownie, kluby fitness i aquaparki. Aby przetrwać przedsiębiorcy Polacy zamienili swoje kluby np. w sklepy lub kościoły.

W ten sposób mogli dalej działać. Np. krakowski klub Atlantic Sports ogłosił, że przekształca się w… sklep i kościół.

W ten sposób powstał Kościół Zdrowego Ciała. – Może niektórym wydawać się to śmieszne. Największym absurdem nie jest jednak wdrożone przez nas rozwiązanie, a decyzja rządu – mówi Marta Jamróz, menedżerka klubu.

To jednak nie umknęło uwadze władzy. Jak się okazuje krakowska policja dwukrotnie przyszła do Kościoła Zdrowego Ciała.

Funkcjonariusze przepytywali odwiedzających obiekt. – Nie twierdzili, że przyszli do świątyni – zameledował Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji.

Wszystkie osoby zostały wylegitymowane i spisane. Ponadto policja wniosła o zabezpieczenie monitoringu oraz zabezpieczyła dokumentację fiskalną, a dalsze działania będzie konsultować z sanepidem.

– To jest dla nas być albo nie być. Mamy obiekt, w którym mamy część hotelową, klub fitness, squasha. To wszystko przez ostatnie miesiące upada, jesteśmy załamani. Latem i we wrześniu próbowaliśmy odzyskać klientów, wróciło ok. 50 proc., a teraz znów ogłaszany jest lockdown dla naszej działalności. Nie przetrwamy tego. (…) Nie rozumiemy, dlaczego kościoły mogą normalnie funkcjonować, dlaczego uroczystości religijne mogą się odbywać, dlaczego można w normalny sposób przyjmować komunię, a nas przedstawia się jako główne źródło zakażeń i potencjalne niebezpieczeństwo. To nie tylko niesprawiedliwe wobec nas, ale też nieprawdziwe – powiedziała Marta Jamróz, menedżerka klubu.

