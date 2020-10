„Rozumni ludzie wstydzą się, że mają polskie obywatelstwo”. Wojciech Mann u Tomasza Lisa [VIDEO]

– Ludzie się wstydzą tego, że mają polskie obywatelstwo – ja mówię o ludziach rozumnych i takich, którzy kawałek świata widzieli – mówił Wojciech Mann w rozmowie z Tomaszem Lisem.

Wojciech Mann rozmawiał z Tomaszem Lisem o rządzących obecnie w Polsce elitach. Lis zapytał radiowca, czy obecna władza dokonuje swego rodzaju „zemsty na narodzie”.

– Zastanawiam się, jakie mogą być przyczyny takiego nielubienia swojego narodu, żeby mu bez przerwy udowadniać, że jest gorszy, prowincjonalny i chwalić tych, którzy przyklaskują temu – mówił Mann.

– My jesteśmy, naprawdę, z dnia na dzień spychani na jakieś marginesy. Ludzie się wstydzą tego, że mają polskie obywatelstwo – ja mówię o ludziach rozumnych i takich, którzy kawałek świata widzieli – ocenił.

– Bo jeśli celem nadrzędnym jest stworzenie takiej zamkniętej puszki, w której będziemy – jak się chwalą rządzący – tworzyć nowe elity, a stare elity trzeba, może nie dosłownie wyciąć, ale albo wypchnąć z kraju, albo zepchnąć gdzieś do jakiejś pakamery, no to to jest zemsta. Tylko pytanie moje, na które nikt mi nie może odpowiedzieć – za co? – zastanawiał się Mann.

Źródło: Onet.pl