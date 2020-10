Siłownie znów otwarte? Padł konkretny termin

Siłownie i kluby fitness mogą jednak zostać otwarte. Tak wynika z relacji Adama Śliwińskiego, przedstawiciela branży fitness, po spotkaniu z wicepremierem Jarosławem Gowinem. Podał też możliwy termin ponownego otwarcia tych obiektów.

Rząd, w ramach walki z mniemaną pandemią, postanowił od 17 października pozamykać siłownie, kluby fitness i baseny. Spotkało się to jednak z protestem branży, a także sprzeciwem m.in. ze strony Otylii Jędrzejczak i Anny Lewandowskiej.

W piątek polska mistrzyni olimpijska rozmawiała z wicepremierem Piotrem Glińskim oraz sekretarz stanu Anną Krupką. Następnego dnia zorganizowano spotkanie przedstawicieli branży fitness, którzy domagali się otwarcia siłowni i klubów fitness. W poniedziałek doszło także do spotkania z Jarosławem Gowinem.

Z informacji „Gazety Wyborczej” wynika, że strony zdołały się porozumieć.

– Chcemy otworzyć siłownie i baseny jak najszybciej. Mamy nadzieję, że stanie się to jeszcze w tym tygodniu. Sobota to realistyczny termin – przekazał dziennikarzom Adam Śliwiński. Przedstawiciel branży fitness dodał, że równocześnie będą kontynuowane rozmowy ws. programów osłonowych dla branży. Zaznaczył ponadto, że Jarosław Gowin wezwał GIS do przedstawienia uzasadnionego stanowiska na potwierdzenie rekomendacji, by zamknąć obiekty sportowe.

Strona rządowa nie chciała jednak odnosić się do ustaleń.

– Będziemy się starali możliwie szybko wyjść naprzeciw oczekiwaniom, czyli odmrozić branżę fitness oraz dostęp do basenów i aquaparków, ale przy zachowaniu zwiększonego niż do tej pory poziomu bezpieczeństwa sanitarnego – mówiła wiceminister Olga Semeniuk.

Jarosław Gowin zaznaczył, że rząd jest otwarty na dalszy dialog z branżą.

