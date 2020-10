Stany Zjednoczone oskarżają sześciu rosyjskich agentów GRU o globalne cyberataki

Według Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, Rosja stoi za atakami, które dotyczyły ukraińskiej sieci energetycznej, wyborów we Francji w 2017 roku i igrzysk olimpijskich w Korei z 2018 roku.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w poniedziałek 19 października oskarżył rosyjskich agentów o przeprowadzenie „najbardziej destrukcyjnej i niepokojącej serii ataków komputerowych, jakie kiedykolwiek przypisano jednej grupie”. Poinformował o tym na konferencji prasowej wiceminister John Demers odpowiedzialny za bezpieczeństwo narodowe.

W USA skazano członków grupy hakerskiej znanej jako Sandworm, która realizuje zlecenia rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Sąd podkreślił, że celem ich działania była destabilizacja obcego państwa, w tym wypadku – Ukrainy, a także ingerencja w wewnętrzną politykę kraju oraz wywołanie w nim znaczących strat finansowych.

Hakerzy pracujący dla GRU zostali oskarżani o prowadzenie swoich działań w latach 2015-2019. Według amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości ich pierwszym wyczynem zbrojeniowym był atak na ukraińską sieć elektroenergetyczną, który zakłócił w zimie systemy grzewcze.

Ich dziełem ma być zainfekowanie tysięcy komputerów na całym świecie złośliwym oprogramowaniem NotPetya w czerwcu 2017 r. Doprowadzić to miało do zakłócenia infrastruktury krytycznej na Ukrainie, ale także np. w portach w Bombaju i Amsterdamie.

Mieli także dokonać włamania do systemów we Francji, związanych z wyborami w 2017 r. Kolejny atak dotyczył Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Korei Południowej. Mogła to by ć zemsta za wykluczenie sportowców z Rosji za stosowanie dopingu.

Wcześniej Wielka Brytania i Stany Zjednoczone potępiły złośliwe cyberataki zorganizowane przez rosyjski wywiad wojskowy GRU i próby zakłócenia igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w Tokio. Informowano, że ataki zostały przeprowadzone przez jednostkę 74455 rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU.

Rosjanie mieli dokonać „cyfrowego rekonesansu”. Pod lupą mieli się znaleźć organizatorzy, sponsorzy, a także ludzie odpowiedzialni za logistykę.

