Doradca premiera, prof. Horban o rekordzie zakażeń: „To świetny wynik”

Prof. Andrzej Horban stanął na czele powołanej przez premiera Mateusza Morawieckiego grupy rządowych doradców epidemiologicznych. Rozpoczął więc tournee medialne, podczas którego wyjaśnia, co i jak należy interpretować.

Wybierając prof. Horbana na oficjalnego doradcę rządu do walki z koronawirusem Morawiecki podkreślił, że korzysta z porad konsultanta chorób ds. zakaźnych od początku epidemii.

Prof. Horban był w środę gościem „Newsroom WP”. Pytany o kolejny rekord zakażeń koronawirusem w Polsce skomentował, że… to „świetny wynik”. Bo mogło być 12 tys., a nie 10 tys.

– To jest świetny wynik. Czy 9, czy 10 tys., to jest żadna różnica. Obawialiśmy się bardzo, że będzie 12-15 tys. – stwierdził.

Nie rozstrzygamy, czy 9, czy 10 tys. zakażeń to rzeczywiście „żadna różnica”, ale jeśli tak, to 10 tys. czy 12 tys. to również żadna różnica, więc czego tak się obawiano?

Prof. Horban widzi także efekty częściowego lockdownu, który rząd ostatnio wprowadził.

– Dwa tygodnie temu zostały wprowadzone pewne regulacje, mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Jeżeli patrzymy, że ta krzywa już nie startuje jak rakieta, tylko stabilizuje się na pewnym poziomie, to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość. Bardzo bym chciał, żeby ta wiadomość była powtórzona jutro i w piątek – tłumaczył widzom WP.

Według doradcy premiera możemy powoli mówić o wypłaszczeniu krzywej zakażeń.

– Tak, to jest pierwszy symptom. Jesteśmy na dobrej drodze, mam nadzieję. Jeżeli ustabilizowało się na tym poziomie, to można jeszcze 1-3 dni poczekać i zobaczyć, co będzie się dalej działo – podkreślił prof. Horban.