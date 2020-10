Korwin-Mikke apeluje do WOJSKA POLSKIEGO. „Piszę to w imieniu swoim, a nie Konfederacji. Na moją odpowiedzialność”

„Zacznę od tego, że piszę to w imieniu swoim – a nie partii KORWiN czy KONFEDERACJA. I piszę na własną odpowiedzialność” – tymi słowy Janusz Korwin-Mikke zaczął bardzo ostry wpis na Facebooku.

„Gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości, że politycy obecnego układu to banda kompletnych durniów, umiejących tylko rozkradać i (co gorsze!) marnować zrabowane podatnikom pieniądze – to obecna dyskusja w Sejmie te wątpliwości rozwiewa” – stwierdził prezes Janusz Korwin-Mikke.

„[…] Możecie sobie Państwo wyobrazić w normalnym państwie, w którym prywatne szpitale pracują dla zysku, potrzebę ustawy karzącej dyrektora, który odmawia przyjęcia chorego, choć ma wolne łóżka???!!? W normalnym kraju działa Niewidzialna Ręka Wolnego Rynku, a nie pazerna Łapa Reżymu” – twierdzi legendarny wolnościowy polityk.

„Z tymi ludźmi nie ma żadnej dyskusji. ONI siedzą w zaklętym Kredowym Kole, w którym to państwo ma być odpowiedzialne za zdrowie ludzi. W którym państwo ma prawo ustawowo karać lekarzy za niezawinione błędy (!!!), by po paru miesiącach tę ustawę odwoływać. ONI w to swoje prawo wierzą. ONI nadal wierzą, że wystarczy jeden socjalizm zastąpić innym socjalizmem, by nagle wszystko zaczęło działać” – pisze dalej Korwin-Mikke.

Poseł zakończył swój wpis bardzo ostrymi słowami i odezwą do Wojska Polskiego.

„Ja mogę tylko zaapelować do wojska, by całą tę bandę zapakowało, jak to był zrobił w Chile śp. gen. August Pinochet, do „internatu” – i przywróciło Normalność; nie w imię Większości Obywateli, lecz w imię Zdrowego Rozsądku” – napisał polityk.

Nietrudno się domyślić, że wpis Korwina-Mikkego będzie szeroko komentowany w mediach.