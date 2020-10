Lewica chce karać za negowanie pandemii. Partner Biedronia mówi jak członek PiS

Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy penalizującej negowanie pandemii koronawirusa. Cenzorski projekt przedstawiał w parlamencie poseł Krzysztof Śmiszek.

Krzysztof Śmiszek, członek ugrupowania Roberta Biedronia, a prywatnie jego partner, przedstawił w Sejmie projekt nowelizacji ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Lewica chciałaby, aby negowanie pandemii, podobnie jak np. negowanie Holokaustu, było zagrożone karą.

„Kto w czasie stanu epidemii wbrew aktualnej wiedzy medycznej publicznie zaprzecza zagrożeniu dla zdrowia publicznego lub podważa jego istnienie, zachęca lud podżega do nie wdrażania lub nie stosowania procedur zapewniających ochronę prze zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności” – czytamy w projekcie nowelizacji [pisownia oryginalna].

„Stop anty-covidowym bredniom! W imieniu @__Lewica składam projekt ustawy penalizującej podważanie istnienia pandemii oraz zachęcanie innych do ignorowania zaleceń sanitarnych. Brednie to nie jest wolność słowa. To zagrożenie dla każdego z nas! Grzywna lub ograniczenie wolności” – napisał na Twitterze Śmiszek ogłaszając złożenie projektu.

Co ciekawe, jest to już kolejny raz, gdy linie partyjne Lewicy i PiS wydają się zaskakujące zbieżne ze sobą.