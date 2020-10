Morawiecki przypisuje sobie zasługi. Bosak: „Rząd rzuca kłody pod nogi” [VIDEO]

Nie jest zasługą ani premiera, ani rządu, że gospodarka jeszcze funkcjonuje, to zasługa ciężko pracujących Polaków – tak do przedstawionej w Sejmie przez premiera informacji na temat walki z epidemią odniósł się poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

W środę posłowie na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu zajmują się m.in. projektem PiS zakładającym zwolnienie personelu medycznego z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii za nieumyślnie popełnione błędy. Wysłuchali też informacji premiera Mateusza Morawieckiego o przygotowaniach na rosnącą falę zakażeń koronawirusem i zachorowań na COVID-19.

„To, co mnie uderzyło w wystąpieniu premiera, to fakt, że sobie i rządowi przypisuje fakt, że Polska gospodarka jeszcze funkcjonuje. To nie jest zasługa rządu, czy premiera, to zasługa ciężko pracujących Polaków, setek tysięcy osób prowadzących w Polsce działalność gospodarczą, ryzykujących, organizujących swoje przedsiębiorstwa w zmieniających się warunkach” – oświadczył Bosak podczas konferencji prasowej w Sejmie.

„Rząd rzuca kłody pod nogi”

Bosak ocenił, że rząd „miesiąc po miesiącu, tydzień po tygodniu, rzuca tym ludziom kłody pod nogi”. Przyznał, że rząd „próbuje też podkładać poduszkę w postaci tak zwanej tarczy finansowej”, zaznaczył jednak, że nie wszyscy mogli z niej skorzystać.

„I w tej chwili mamy w całym kraju protesty rolników. Okazuje się, że nie będą mogli normalnie wykonywać swojej działalności, dlatego dziś w całym kraju blokują drogi, próbują zwrócić na siebie uwagę” – powiedział.

Zwrócił też uwagę, że premier Morawiecki „ani słowem do tego się nie odniósł” i pytał „dlaczego podcinamy skrzydła tym, którzy tworzą Polski dochód narodowy”.

W kontekście wprowadzanych obostrzeń, Bosak wskazał też na „niesprawiedliwość pomiędzy różnymi branżami”.

„Jedne branże są zamykane do zera, inne trochę ograniczone, a trzecie w ogóle nie są ograniczone. Albo jest jakaś realna podstawa tej polityki, która jest prowadzona, na przykład, że zagęszczenie ludzi przy pracy nie może być większe niż X, albo nie ma żadnej realnej podstawy, i wówczas wszyscy powinni móc wykonywać swoją pracę. A rząd powinien się skupić na tym, żeby ochrona zdrowia zachowała płynność pracy” – przekonywał Bosak.

Cała konferencja do obejrzenia poniżej.