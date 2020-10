Napad na bank! Napastnicy wzięli jako zakładników 20 osób i domagają się okupu 500 tys. dolarów

Uzbrojony napastnik wdarł się w środę do oddziału Banku Gruzji w Zugdidi na zachodzie kraju, wziął zakładników i domaga się okupu – poinformowała stacja telewizyjna Imedi, powołując się na źródła policyjne.

Wśród zakładników są pracownicy banku i klienci; ich liczba jest obecnie wyjaśniana. Teren wokół banku odgrodzono. Trwają negocjacje z napastnikiem.

„Według informacji, które teraz posiadam, mężczyzna, przestępca, najprawdopodobniej włamał się do jednego z oddziałów banku. Jestem pewien, że policja podejmie wszelkie środki, aby to, co się dzieje, zakończyło się pokojowo” – powiedział w TV Imedi premier Gruzji Giorgi Gacharia.

Wcześniej media podały, że mężczyzna ma broń automatyczną i granaty.

Agencja Reuters informowała z kolei, powołując się na gruziński kanał telewizyjny Mtavari, że bank opanowali uzbrojeni mężczyźni i wzięli jako zakładników około 20 osób. Napastnicy domagają się okupu w wysokości 500 tys. dolarów.

