PILNE! CAŁA POLSKA W STREFIE CZERWONEJ. Morawiecki: „COVID-19 będzie z nami dłuższy czas”

Będę rekomendował na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, by od soboty cała Polska była strefą czerwoną – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu poinformował w programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News, że będzie rekomendował na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, by od przyszłego tygodnia nauczanie w wyższych klasach szkół podstawowych odbywało się zdalnie lub w sposób hybrydowy. Jak mówił, decyzja w tej sprawie ma zostać ogłoszona w czwartek.

„Musimy nauczyć się z tym żyć”

„Mamy też taką liczbę powiatów czerwonych – około 317 – i 88 proc. populacji mieszka w strefie czerwonej, że również będę rekomendował, abyśmy podjęli taką decyzję, żeby cała Polska od soboty była strefą czerwoną” – oświadczył szef rządu.

– COVID-19 będzie z nami dłuższy czas. Musimy się uczyć żyć, pracować, kształcić razem z tym COVID-em – przewiduje premier.

Maseczki nakazane ustawą

Morawiecki zapowiedział także, że maseczki będą nakazane ustawowo. Dotychczas były nakazane „jedynie” rozporządzeniem, co sprawiało, że sądy raz po raz odrzucały mandaty uznając je za bezprawne.

– Prawnicy, z którymi uzgadnialiśmy rozporządzenie (dotyczące obostrzeń), za każdym razem podkreślali, że rozporządzenie jest wystarczające. Ale ponieważ pojawiły się takie głosy i zaczęły pojawiać się ponownie, to w uzgodnieniu z opozycją, bo takie głosy były też ze strony opozycji, my wpisaliśmy to do ustawy. To nie znaczy, że wcześniejsze regulacje były nieprawidłowe, ale jest pewna hierarchia aktów prawnych: jest rozporządzenie, jest ustawa, jest konstytucja – powiedział premier.

Podkreślił, że ustawa jest ważniejsza od rozporządzenia. – Wpiszemy to i wszelkie niepewności zostaną usunięte – stwierdził szef rządu.

Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego ma zebrać się w czwartek i na nim zostaną podjęte decyzje, co do dalszych obostrzeń. Skoro jednak premier już dziś zapowiada, że cała Polska znajdzie się w strefie czerwonej, to należy z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że tak właśnie będzie już od najbliższej soboty.

Źródło: Polsat News