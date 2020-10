Problemy Kamila Grosickiego! Trener uznał, że jest za słaby

Nie tak wyobrażał sobie powrót do Premier League Kamil Grosicki. Reprezentant Polski poszedł całkowicie w odstawkę. Chorwacki trener Slaven Bilić uznał, że „Grosik” jest za słaby, by grać.

Kamil Grosicki nie został zgłoszony przez West Bromwich Albion do rozgrywek Premier League. Jeśli jego przejście do Nottingham Forrest nie zakończy się pomyślnie, najbliższe miesiące przesiedzi na trybunach.

Aktualnie sytuacja Grosickiego jest bliźniaczo podobna do tej Arkadiusza Milika. Napastnik Napoli chciał za wszelką cenę odejść w letnim oknie transferowym, ale ostatecznie z nikim nowym się nie dogadał. Pozostał w Neapolu, a klub poinformował, że nie zgłosił go do Serie A i Ligi Mistrzów, a ponadto odsuwa od treningów z drużyną.