Robert Lewandowski mocno o maseczkach. Zderzył się z falą krytyki: „Ty też w tej mafii”

View this post on Instagram

Nośmy maseczki, bądźmy odpowiedzialni😷🙏 Dbajmy o siebie, naszych najbliższych, ale i o wszystkich, których mijamy każdego dnia. Proszę, noście maseczki, przestrzegajcie wytycznych sanitarnych i zalecanego dystansu społecznego. Wierzę, że jeśli wszyscy będziemy odpowiedzialni, uda się nam przetrwać ten czas – razem, pomimo dystansu 🤚🏻 Wear a mask, be responsible😷🙏 Let's take care of ourselves, our loved ones, and everyone around. Please wear a mask, follow sanitary guidelines and recommended social distancing. I believe that if we are all responsible, we will be able to make it through this time – together, despite the distance 🤚🏻 #RL9