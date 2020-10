W sumie jest to odpowiedź Moskwy na oskarżenie ze strony USA z tego samego dnia. Poszło o ataki hakerskie grupy związanej z wojskowym wywiadem GRU, na Ukrainę i inne cele na całym świecie.

Teraz szef rosyjskiego wywiadu zagranicznego (SWR) Siergiej Naryszkin stwierdził, że „Stany Zjednoczone bez skrupułów wtrącają się w wewnętrzne sprawy zaprzyjaźnionych z Moskwą krajów”.

„Dziś widzimy, że Amerykanie organizują rewolucyjny scenariusz dla Mołdawii w listopadzie” – dodał Naryszkin. W Mołdawii od roku działa rząd na czele z Ionem Chicu.

Formalnie bezpartyjny, ale w istocie kontrolowany przez prezydenta Igora Dodona oraz prorosyjską Partię Socjalistów Republiki Mołdawii (PSRM). Prorosyjski prezydent Mołdawii Igor Dodon opowiedział się niedawno za przewróceniem obowiązkowej nauki języka rosyjskiego w szkołach republiki.

Prezydent oświadczył również, że będzie nalegał, aby nadać językowi rosyjskiemu w Mołdawii specjalny status. 4 czerwca 2018 roku Trybunał Konstytucyjny Mołdawii uznał za niezgodną z Konstytucją ustawę o funkcjonowaniu języków, która została przyjęta jeszcze w czasach sowieckich.

