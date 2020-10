Ścigają ludzi za maseczki, a złodziei złapać nie mogą. Policja w rozsypce, funkcjonariusze z zarzutami

Warszawska policja jest ruinie. Afera korupcyjna pogrążyła funkcjonariuszy, ukradziono rekordową liczbę aut.

Policjanci w ostatnim czasie marnują czas na ściganie Polaków bez maseczek, a złodzieje nie próżnują.

W Warszawie – do września – ukradziono ponad 1,6 tys. samochodów. Odzyskano zaledwie co dziesiąty, co jest najgorszym wynikiem w Polsce.

To jednak nie jedyny problem stołecznej policji. Okazuje się, że pod nosem nadzorujących stróżów prawa ministrów zaczęła działać… grupa łapówkarska.

Zarzuty korupcyjne dostało całe kierownictwo warszawskiej policji – naczelnik, zastępca, kierownik sekcji i trzech innych funkcjonariuszy. Nie brakowało aresztowań.

– Policyjne „źródła” zostały zerwane, po czymś takim informatorzy czują się zdekonspirowani. Przestępcy wykorzystają sytuację – mówią policjanci w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Korupcję w wydziale, który powinien zwalczać przestępczość samochodową, wykryło Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i gliwicka prokuratura. Co bardziej przerażające – policjanci mieli „pompować” statystyki, aby brać premię za rozwiązywanie spraw.

Taki układ trwał w najlepsze od miesięcy. Mało tego, od kiedy PiS kontroluje policję kradzieże aut w stolicy rosną na potęgę.

Np. w 2019 roku w całej Polsce skradziono 8,8 tys. aut, w tym 3 tys. w Warszawie. Był to wzrost o 374 w samej stolicy.

Wykrywalność jest też przerażająco niska – sięga zaledwie 6,8 proc. (dla porównania w 2018 było to 9,2 proc.). Dla porównania w lubelskim wykrywa się sprawców 65 proc. kradzieży aut.

Jak wskazuje „Rzeczpospolita” na ok. 30-osobowy wydział ds. przestępczości związanej z kradzieżami aut, jedna piąta składu, w tym kierownictwo, ma postawione zarzuty.

Źródło: Rzeczpospolita