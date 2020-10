Skandaliczne fałszerstwo. Ukraińcy użyli zdjęcia z wywózki Żydów, żeby zilustrować w podręczniku akcję Wisła [FOTO]

Przewodniczący Ukraińskiego Komitetu Żydowskiego Eduard Dolinski odkrył w ukraińskim podręczniku dla 11 klasy, że akcja Wisła została zilustrowana zdjęciem przedstawiającym wywózkę Żydów do obozów zagłady.

„Wysiedlenia ludności ukraińskiej przez żołnierzy batalionu Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego ‚Poznań podczas akcji Wisła” – z takim podpisem umieścił zdjęcie zamieszczone w podręczniku „Historia Ukrainy dla 11. klasy” z 2019 roku autorstwa Witalija Własowa i Stanisława Kulczyckiego.

Poniżej opublikował fotografię o dużo lepszej jakości, na której widać, że autor podręcznika, albo posunął się do manipulacji, ale doszło do pomyłki. „Niżej to samo zdjęcie, tylko w lepszej jakości. Jeśli się przypatrzyć, to na wysiedlanych ‚Ukraińcach’ zobaczycie naszyte sześcioramienne gwiazdy! Jak to możliwe, zapytacie?” – napisał Dolinski. Dalej odpowiedział sobie, że doszło do „fałszerstwa”, a autor podręcznika zilustrował akcję Wisła zdjęciem z wywózki Żydów do obozów zagłady.

Dalej zauważył też, że widać nie tylko osoby z Gwiazdami Dawida naszytymi na ubraniach, ale także członków żydowskiej policji i jedną postać w prawdopodobnie niemieckim mundurze.

Dolinski uważa, że podręcznik napisany przez Własowa i Kulczyckiego został rekomendowany przez tamtejsze ministerstwo edukacji, a ponad 154 tys. egzemplarzy jest sfinalizowanych ze środków publicznych.

Akcja Wisła została opisana tam jako „wojskowo-polityczna operacja polskiej komunistycznej władzy, która stała się instrumentem czystki etnicznej i polegała na deportacji ukraińskiej ludności”. Autorzy zapomnieli zamieścić informację, że akcja była odpowiedzią na ohydne zbrodnie, których dopuściło się na Wołyniu i w Galicji Wschodniej na Polakach OUN-UPA. Zamiast tego młodzi Ukraińcy dowiadują się, że operacja była wymierzona w likwidację ukraińskiego podziemia. Natomiast obóz pracy w Jaworznie, przez który w sumie przetoczyło się 4 tys. Ukraińców, nazwany został „obozem koncentracyjnym”.

Źródło: Kresy.pl