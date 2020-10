Ubogacali brytyjską kinematografię. Pedofil robił ‚to” z kurczakami, a żona filmowała

Brytyjski sąd skazał na trzy lata więzienia pochodzącego z imigranckiej rodziny pedofila za „uprawianie seksu” z kurczakami. Wyczyny dewianta filmowała jego żona.

Sędzia Richard Mansell, który uzasadniał wyrok stwierdził, że każdy człowiek staje się chory, gdy ogląda zdjęcia i filmy pokazujące co wyprawiał Rehan Baig. Imigrant zboczeniec „uprawiał seks” z kurczakami. Zabawy dewianta filmowała jego równie zdeprawowana żona.

Wszystko odbywało się w specjalnie przygotowanej piwnicy, gdzie zamontowano specjalnie kamerę. Oprócz tego operatorem była żona, która filmowała telefonem komórkowym. Czasami przyłączała się do „zabawy”. Mąż zajmował się kurczakami, a ona w tym czasie nim. Taki miłosny wielokącik. Prokurator Lanford mówiła w sadzie, że na filmach widać jak obnażony od pasa w dół Rehan Baig penetruje na zmianę to kurczaki, to żonę.

Na jednym z filmów widać na podłodze piwnicy martwe już ptaki. To Baig doprowadził je do śmierci. Z akt sadowych wynika tez, że są filmy na których widać jak „uprawia seks” z martwymi już kurczakami. Są także nagrania jego „zabaw” z psami.

Na urządzeniach zboczeńca znaleziono 49 pedofilskich zdjęć w tym, jak określono 11 „najbardziej drastycznych”. Oprócz tego mnóstwo zdjęć i nagrań z wyczynów zboczeńca ze zwierzętami, głównie z ptakami. Wszystko to para dewiantów trzymała na swoim komputerze w zakładce „Rodzinne Wideo”.

Zboczeniec został skazany na trzy lata więzienia. Ma dożywotni zakaz posiadania jakichkolwiek zwierząt i ograniczenia w dostępie do internetu. Został też dożywotnio zarejestrowany jako przestępca seksualny.

Sąd okazał się niezwykle łaskawy dla zboczonej żony. Haleema Baig dostała karę zaledwie 6 miesięcy więzienia i to w zawieszeniu na trzy lata. Sąd uznał, że była zmanipulowana i zmuszana przez swego męża.