Wszystkich Świętych w dobie pandemii. Będzie dzień wolny w Zaduszki 2 listopada? Rząd podjął decyzję

Rząd nie wprowadzi 2 listopada dodatkowego dnia wolnego – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Pomysł był rozważany, jako środek zapobiegający tłumom na cmentarzach.

Rząd rozważał wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego w okolicach dnia Wszystkich Świętych. W ten sposób osoby chcące odwiedzić cmentarze mogłyby wybrać jeden z dwóch dni. To mogłoby rozładować tłumy na nekropoliach.

Pomysł jednak upadł.

– W naszej opinii zwiększyłoby to liczbę interakcji społecznych, które są katalizatorem rozprzestrzeniania się wirusa; takie rozwiązanie zachęciłoby do wyjazdów, do podróżowania, a realizujemy strategię „zostań w domu” – powiedział minister zdrowia, Adam Niedzielski.

Rząd wciąż zarzeka się, że nie będzie zamykał cmentarzy, choć tego informacje kilkukrotnie pojawiały się, w formie przecieku, w mediach.

Do Wszystkich Święch rząd będzie miał jeszcze dwie okazje do zradykalizowania lub poluźnienia reżimu covidowego. Kolejne restrykcje ogłaszane są w czwartki. Konferencje rządowe odbędą się więc jeszcze 22. i 29. października.