Ziemkiewicz WŚCIEKŁY. Ambasadorzy USA i Niemiec rozmawiali o wolności mediów w Polsce

Ambasador RFN w Polsce Arndt Freytag von Loringhoven spotkał się z ambasador USA Georgette Mosbcher. Tematem rozmowy dyplomatów była m.in. wolność mediów w Polsce.

„Serdecznie dziękuję Georgette Mosbacher @USAmbPoland za wspaniałą przyjacielską kolację! Tematy naszych rozmów to stosunki transatlantyckie, Trójmorze i wolność mediów w Polsce” – napisał we wtorek na Twitterze nowy ambasador Niemiec w Warszawie.

Serdecznie dziękuję Georgette Mosbacher @USAmbPoland za wspaniałą przyjacielską kolację! Tematy naszych rozmów to stosunki transatlantyckie, Trójmorze i wolność mediów w Polsce.@USEmbassyWarsaw pic.twitter.com/xcqL624RjW — Arndt Freytag von Loringhoven (@Amb_Niemiec) October 20, 2020

Niedługo wcześniej pierwsze spotkanie z von Loringhovenem odbył szef MSZ Zbigniew Rau.

Spotkanie i temat rozmowy dyplomatów skomentował na Twitterze publicysta Rafał Ziemkiewicz.

„Jak to nie jest skończona bezczelność to doprawdy nie wiem co nią jest” – napisał w mediach społecznościowych Ziemkiewicz.

Jak to nie jest skończona bezczelność to doprawdy nie wiem co nią jest. https://t.co/igGEY2yzA0 — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) October 20, 2020

Warto zauważyć, że nie jest to pierwszy raz, gdy ambasador USA – Georgette Mosbacher – zachowuje się bardziej jak gubernator w podległym kondominium, niż ktoś, kto przybył z misją dyplomatyczną. Teraz do amerykańskiej wysłanniczki dołączył Niemiec.