Dobromir Sośnierz wyłożył prawdę w Sejmie. Tak zawyżane są statystyki zgonów na COVID-19

Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji, powołując się na informacje ze strony Ministerstwa Zdrowia pokazał, jak wyolbrzymiana jest epidemia koronawirusa w Polsce. Tak fałszuje się statystyki?

Według oficjalnej statystyki w Polsce mamy ponad 200 tysięcy wykrytych przypadków zakażeń koronawirusem. Jako osoby zmarłe zakwalifikowano ponad 3800 zgonów, co jednak nie ma się szczególnie do rzeczywistości. O tym, jak podbijane są statystyki mówił z mównicy sejmowej Dobromir Sośnierz.

Prawdziwa statystyka zgonów

– Tworzycie procedury, które wyolbrzymiają te pandemie w tabelkach. To jest instrukcja ministerialna z oficjalnej strony ministerstwa, dotycząca kwalifikowania zgonów – wskazywał Sośnierz.

– Wyraźnie stwierdza, że jeżeli zgłasza się czy mamy pacjenta, który umiera z chorobą wieńcową, nadciśnieniem, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i jest w starszym wieku, ale oprócz tego jest wytestowany pozytywnie na koronawirusa to w karcie zgonu jako przyczynę wyjściową podajemy COVID-19 – dodawał poseł Konfederacji.

– W ten sposób możemy sobie podbijać statystyki, pytanie po co to robicie? Gdybyśmy analogicznie postępowali w odniesieniu do grypy, anginy czy przeziębienia, to mielibyśmy takie same statystyki dotyczące zgonów na grypę, anginę itd. – podkreślał dalej.

Poseł podkreślił, że politycy „nadmuchali” potwora, z którym mają walczyć do takich rozmiarów, że zatracili proporcje co do podejmowanych środków. – Skupiliście swoją uwagę na jednym zagrożeniu, lekceważąc wszystkie pozostałe. Dlaczego to robicie? – zakończył Sośnierz.