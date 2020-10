Grzegorz Braun nie występuje w Sejmie. Sommer: Konfederacja zakazała mu… [WIDEO]

Podczas swego środowego programu na kanale NCzasTV, redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer, zdradził dlaczego poseł Grzegorz Braun nie występował podczas trwającego posiedzenia Sejmu.

Podczas poprzedniego posiedzenia Sejmu Konfederaci nie zgadzali się na obowiązek występowania w maseczkach. Swój głośny sprzeciw zgłaszali posłowie Jakub Kulesza, Grzegorz Braun czy Konrad Berkowicz.

Wówczas też Krzysztof Bosak kłócił się z marszałkiem Ryszardem Terleckim i udawał, że zakłada maseczkę, co było dość dziecinnym zachowaniem. Były kandydat na Prezydenta przyznał, że było ono niepotrzebne.

Żaden z posłów sprzeciwiających się ostatnio obowiązkowi zakrywania ust i nosa, jak na razie nie zabrał głosu podczas specjalnego posiedzenia Sejmu, na którym procedowana jest przecież m.in. ustawa Lewicy wprowadzająca ustawowy nakaz zasłaniania ust i nosa.

W środę i dotychczas w czwartek w Sejmie występowali jedynie zamaskowani Krzysztof Bosak, Robert Winnicki, Dobromir Sośnierz oraz Artur Dziambor. Zdalnie głos zabrał Janusz Korwin-Mikke. O przyczynach nieobecności Grzegorza Brauna mówił na antenie NCzasTV Tomasz Sommer.

– Zdradzę państwu, iż posiadam informację, że tajemnicą niewystępowania Grzegorza Brauna na dzisiejszej sesji Sejmu jest to, iż Konfederacja zakazała mu się pokazywać bez maski – zdradził w środę Tomasz Sommer.

– On szanując to demokratyczne ograniczenie w łonie Konfederacji w ogóle nie występuje i czeka aż ta sprawa się wyjaśni. Jest to sprawa niepokojąca, sami państwo przyznają – dodał redaktor naczelny nczas.com.