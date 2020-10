Jasnowidz Jackowski podpadł SŁUŻBOM! Sprawdź, ZA CO tępi go rzecznik służb specjalnych Żaryn! [VIDEO]

Rzecznik służb Stanisław Żaryn wziął na celownik polskiego jasnowidza. Powodem było zacytowanie jego programu w rosyjskich mediach.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski w trakcie swojej audycji odniósł się do zagrożeń dla Polski. Jackowski zasugerował, że współpraca wojskowa Polski i USA może skutkować odpowiedzią tych, z którymi USA wchodzą w konflikt.

To nie spodobało się rzecznikowi przejętych przez PiS służb specjalnych Stanisławowi Żarynowi. Były publicysta braci Karnowskich wskazał, że jasnowidza cytują rosyjskie media.

– Propagandowy portal nagłaśnia opinię znanego w Polsce jasnowidza, który na swoim kanale w mediach społecznościowych sugerował, że Polska będzie zagrożona w wyniku działań amerykańskich. Tekst jest próbą wskazania, że współpraca wojskowa Polski i USA doprowadzi do wzrostu zagrożeń dla naszego kraju. Jednocześnie art. ukazuje Rosję jako kraj stabilny, który „obserwował będzie, co się dzieje”. Propaganda Kremla przykłada dużą wagę do promowania tez mających na celu osłabianie i destabilizację współpracy i obecności sojuszniczej, w szczególności na wschodniej flance NATO. Trwałe wycofanie wojsk USA z Polski jest strategicznym celem Moskwy – zaalarmował Żaryn.

Do sprawy odniósł się redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” dr Tomasz Sommer.

– To chyba w dziejach państw demokratycznych pierwszy taki atak na jasnowidza ze strony służb specjalnych, że oto ten jasnowidz działa na rękę samemu Putinowi – zażartował dr Sommer.

– Jest jakiś rosyjskojęzyczny portal, który oczywiście w związku z tym jest tuba Kremla, bo jak wiadomo wszystko co jest napisane po rosyjsku (z wyjątkiem miesięcznikiem Nowaja Polsza wydawany przez polski MSZ) i tam ktoś napisał jakiś głupiutki artykuł, w którym jako główny argument do przedstawionej tezy uznał widzenie polskiego jasnowidza. I na trop tego spisku wpadł Stanisław Żaryn, rzecznik polskich służb specjalnych – zauważył dr Sommer.

Źródło: NCzasTV