Rękawiczki podczas epidemii? Lekarz: „To jest nieskuteczne”

Główny specjalista ds. chorób zakaźnych rosyjskiego Ministerstwa Zdrowia twierdzi, że noszenie rękawiczek jest nieskuteczne podczas epidemii. Ludzie nie korzystają z nich we właściwy sposób.

Maseczki i rękawiczki stały się symbolem czasów epidemii koronawirusa. Ale czy na pewno pomagają?

Główny specjalista ds. chorób zakaźnych rosyjskiego Ministerstwa Zdrowia, profesor Uniwersytetu Medycznego im. I.M. Sieczenowa Władimir Czułanow uważa, że rękawiczki są nieskuteczne.

– Noszenie rękawiczek staje się nieskutecznym środkiem ograniczania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, ponieważ wielu ludzi używa ich nieprawidłowo, dlatego lepiej jest stosować środki antyseptyczne – wskazuje lekarz.

– Główna droga przenoszenia wirusa (90 proc.) to droga powietrzna, a tylko 10 proc. dotyczy takich kontaktów, jak dotykanie ręką powierzchni, na której pozostaje wirus, a następnie dotykanie oczu i ust. Te 10 proc. nie odgrywa znaczącej roli. Z mojego punktu widzenia skuteczniejszym sposobem zwalczania transmisji wirusa przez kontakt jest używanie środków antyseptycznych do rąk, np. podczas wchodzenia i wychodzenia ze środków transportu publicznego – podkreślił Czułanow, w rozmowie z agencją Interfax.

Lekarz dodał, że „gdyby wszyscy dezynfekowali ręce przy wsiadaniu i wysiadaniu z transportu, żadne rękawiczki nie byłyby potrzebne”. – To by wystarczyło, a może nawet byłoby skuteczniejsze niż rękawiczki, ponieważ te ostatnie trzeba zdejmować i utylizować w odpowiedni sposób. A nie każdy wie, jak to robić – tłumaczył.

– Ktoś je zdejmuje i wkłada do kieszeni, żeby później ponownie założyć. To stwarza dodatkowe ryzyko infekcji. Jeśli wszyscy używaliby ich prawidłowo – zakładali, nie dotykali twarzy, zdejmowali bez dotykania ich powierzchni i wyrzucali do specjalnych pojemników na śmieci – byłoby idealnie, ale nie każdy tak robi. (…) To niczego nie ratuje, a wręcz przeciwnie, stwarza ryzyko – podkreślił.

